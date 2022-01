Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Die Wacker Chemie-Aktie laufe und laufe und laufe. Kein Wunder, da das Münchner Unternehmen hochwertige Polymerprodukte und Silizium herstelle, die u.a. wichtig für die Bau-, Automobil- und Solarbranche seien. Die hohe Nachfrage lasse die Kassen bei Wacker Chemie klingeln und so hätten die guten Quartalszahlen positiv überrascht. Wacker Chemie habe wegen hoher Preise und einer guten Nachfrage im vergangenen Geschäftsjahr operativ mehr verdient als erwartet.Die hohe Nachfrage beschere Wacker Chemie ein starkes Abschlussquartal. Die Aktie habe entsprechend auch am Freitag Gas gegeben und setze damit ihren Aufwärtstrend fort, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:152,30 EUR +7,33% (14.01.2022, 17:35)