Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Der Konzern lege zwar schwache Zahlen vor, halte jedoch am Ausblick für das Gesamtjahr fest. Das komme bei den Anlegern gut an. Der MDAX-Titel sei nach einem zunächst sehr schwachen Handelsauftakt inzwischen ins Plus gedreht - und könnte nun wieder Kurs auf die 90-Euro-Marke und mehr nehmen.Die Reaktion der Investoren sei kein Einzelfall. Zuletzt habe man immer wieder beobachten können, dass schwächere Meldungen nur kurzzeitig belasten würden und die Anleger niedrige Kurse mit Blick auf eine mögliche Belebung des Geschäfts im zweiten Halbjahr umgehend zum Kauf nutzen würden.Wacker Chemie habe den Umsatz in Q1 um 1,5 Prozent auf knapp 1,24 Mrd. Euro erhöht - und damit etwas mehr als erwartet. Hier habe Wacker Chemie von einer guten Entwicklung der Polymer-Sparte profitiert, die als einzige sowohl den Umsatz als auch das EBITDA gesteigert habe. Eine hohe Nachfrage der Bauindustrie nach Dispersionspulvern sowie nach Dispersionen für Kleb- und Dichtstoffe habe für eine hohe Auslastung der Produktionsanlagen gesorgt. Der größte Unternehmensbereich Silicones habe den Umsatz dank der Nachfrage nach Silikonen für Haushalts- und Kosmetikanwendungen zumindest stabil gehalten.Der harte Wettbewerb im Solargeschäft und hohe Energiekosten hätten Wacker Chemie zum Jahresstart aber auch einen herben operativen Gewinnrückgang eingebrockt. Konzernchef Rudolf Staudigl habe diese Entwicklung zwar in Aussicht gestellt. Der Rückgang sei am Ende allerdings etwas höher ausgefallen als von Analysten befürchtet.Auch wenn von den von vielen Marktbeobachtern erwarteten Preisverbesserungen im Startquartal noch nichts zu spüren gewesen sei, setze der Vorstand auf eine Belebung des Polysilizium-Geschäfts in H2. Daher halte er auch an der Anfang März gesenkten Jahresprognose fest.Am Ende bleibe Wacker Chemie auch eine Art Wette auf die Erholung der Polysilizium-Preise. Ziehen diese im Jahresverlauf nachhaltig an, könnte sich der Ausblick als zu konservativ erweisen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2019)