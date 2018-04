Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

147,70 EUR +2,57% (26.04.2018, 10:49)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

145,90 EUR -0,55% (26.04.2018, 11:04)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (26.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Analyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) und erhöht das Kursziel von 150 auf 160 EUR.EBITDA im Rahmen unserer Erwartungen: Der Umsatz habe in Q1 1,22 Mrd. EUR betragen und somit auf Vorjahresniveau gelegen. Beim EBITDA habe der Zuwachs 11,0% ggü. dem Vorjahr auf 254,5 Mio. EUR betragen. Diese erfreuliche Entwicklung spiegele sich auch in der Marge wider, welche sich um 2,1%-Punkte auf 20,9% erhöht habe. Das Nettoergebnis habe von einem verbesserten Finanzergebnis und einer niedrigeren Steuerquote profitiert und sei daher gegenüber Vorjahr um 153,5% auf 79,1 Mio. EUR gestiegen.Weiterhin gutes Ergebnismomentum im Chemiebereich: Der Umsatz habe in Q1 962 Mio. EUR betragen. Das EBITDA sei in Q1 ggü. Vorjahr um 17,7% auf 200,5 Mio. EUR gestiegen. Dabei habe man insbesondere vom Silicones-Bereich mit einem EBITDA-Anstieg von 38,3% auf 148,5 Mio. EUR in Q1 profitiert. Dagegen habe der Bereich Polymers einen Rückgang von 19,9% auf 41,9 Mio. EUR verzeichnen müssen, verursacht durch höhere Rohstoffpreise.Ergebnisrückgang im Polysilicon-Bereich: Der Umsatz habe sich in Q1 auf 219,3 Mio. EUR (Q1‘17: 268,1 Mio. EUR) belaufen. Das EBITDA sei ggü dem Vorjahr um 31,6% auf 48,2 Mio. EUR gesunken. Umsatz- und ergebnisbelastend sei weiterhin der Produktionsstillstand in Charleston. Zudem seien noch keine Versicherungsleistungen aufgrund der Betriebsunterbrechung in Charleston verbucht worden.Die Bewertung der Wacker Chemie-Aktie erfolge auf Basis des Sum-of-the-parts (SOTP)-Modells.Auf Basis seines neuen Kursziels von 160 EUR sieht Erkan Aycicek, Analyst der LBBW, nur ein Upside-Potential von knapp 10% und bestätigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie. Er weise darauf hin, dass die weitere Aktienkursentwicklung auch von der weiteren Entwicklung der globalen PV-Nachfrage und den jeweiligen Rohstoffpreisen abhängig sei. (Analyse vom 26.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link