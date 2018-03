Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (14.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Neue Aufwärtsbewegung? ChartanalyseZurückgekommen ist die Aktie von Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gestern, an einem ohnehin verregneten Tag am deutschen Aktienmarkt, habe das Papier von Wacker Chemie 6,7 Prozent an Wert verloren. Jede Menge Holz. Doch nach Meinung der Experten könnte es sich hierbei um eine Überreaktion des Marktes handeln - zumal gestern ohnehin Land unter gewesen sei am Gesamtmarkt. Das Chemie-Unternehmen aus dem bayrischen Burghausen jedenfalls habe gestern bekannt gegeben, dass der Konzernumsatz im laufenden Geschäftsjahr um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz steigen werde. Das operative Ergebnis solle in 2018 ebenfalls weiter wachsen und um einen mittleren einstelligen Prozentsatz über dem Vorjahr liegen.Dieser wohl eher defensive Ausblick schien dem Markt nicht wirklich zu gefallen, so Sterzbach. Zum Vergleich: In 2017 hätten Umsatz als auch operatives Ergebnis um jeweils 6 Prozent zulegen können. Die Commerzbank bleibe indes weiterhin optimistisch in Bezug auf die Wacker-Aktie. Die CoBa-Analysten hätten die Einstufung für die Aktie von Wacker Chemie dem entsprechend auf "buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das auf die Solarindustrie spezialisierte Chemie-Unternehmen habe zwar einen vorsichtigen Ausblick auf 2018 gegeben. Der Start ins Jahr 2018 sei aber gelungen.Die Aktie von Wacker Chemie bewege sich derzeit am unteren Ende eines seit vergangenen Sommer bestehenden Aufwärtstrendkanals, welches aktuell bei etwa 128 Euro verlaufe. Das aktuelle Jahrestief sei bei 128,50 Euro markiert worden. Unterstützend könnte auch die 200-Tages-Linie wirken. Der gleitende Durchschnitt bewege sich derzeit bei 126,18 Euro. (Analyse vom 14.03.2018)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: