Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

134,90 EUR +3,10% (14.03.2018, 10:57)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (14.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Die Q40Zahlen hätten sich im Rahmen der Eckdaten bewegt. Die Zielsetzung für das Gesamtjahr sei erreicht worden. Ferner solle für 2017 eine Sonderdividende (2,00 (insgesamt: 4,50) Euro je Aktie) gezahlt werden. Für 2018 habe Wacker Chemie einen Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einen Anstieg des EBITDA im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Der Ausblick sei vor allem ergebnisseitig schwächer ausgefallen als erwartet. Während sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem Niveau des Vorjahres bewegen sollten und die Nachfrage intakt bleiben sollte, würden durch weiter steigende Rohstoffpreise und einen starken Euro Belastungen erwartet. Beim EBITDA sei nur bei SILICONES ein relevanter Anstieg (mittlerer einstelliger Prozentbereich) zu erwarten. Das Wertpapier habe am Tag der Berichterstattung wegen des schwachen Ausblicks deutlich (13.03.: -5%) verloren. Der Analyst habe seine Prognosen für 2018 gesenkt (u.a. EPS: 6,18 (alt: 6,95) Euro) und 2019 (u.a. EPS: 7,68 (alt: 8,26) Euro).Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 170,00 auf 145,00 Euro reduziert. (Analyse vom 14.03.2018)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:135,70 EUR +3,75% (14.03.2018, 10:44)