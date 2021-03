Nasdaq-Aktienkurs WW-Aktie:

Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen von WW seien klasse gewesen, so der Aktienprofi. Der Umsatz habe 323 Mio. USD betragen, statt der erwarteten 312 Mio. USD. Das Unternehmen habe auch sehr viel mehr digitale Abos verkauft. Die digitalen Abos seien gut für die Margen. Wie sei das Verhältnis von digitalen zu traditionellen Abos? Man sei bei 3,7 Mio. digitalen Abos und 0,7 Mio. traditionellen. Die Verschiebung in Richtung Digital-Plattform gehe voran. Zudem habe WW einen guten Ausblick gegeben. Der Börsenexperte verweise auch darauf, dass das 1. Quartal immer gut für WW sei. Darüber hinaus hätten während der Pandemie genügend Gesundheitsexperten gesagt, dass die schweren Krankheitsverläufe bei Infektionen mit dem Coronavirus vor allem Leute mit Übergewicht treffen würden. Da komme so ein Unternehmen wie WW mit ins Spiel. Es gibt also durchaus ein paar Faktoren, die die WW-Aktie antreiben könnten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze WW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:25,70 EUR -1,15% (02.03.2021, 16:02)