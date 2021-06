Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstagmorgen stiegen die Rohölpreise um mehr als 1,5% und WTI-Ölpreis erreichte die höchsten Niveaus in diesem Jahr, so die Experten von XTB.



Der Brent-Ölpreis liege leicht zurück, sei aber ebenfalls kurz davor, neue lokale Hochs zu erreichen. Die Aufwärtsbewegung könne mit der heutigen Sitzung der OPEC+ in Verbindung gebracht werden, bei der möglicherweise eine Einigung über die Fördermenge des "schwarzen Goldes" im Juli erzielt werde. Inoffizielle Berichte würden jedoch darauf hindeuten, dass die Gruppe diese Entscheidung aufgrund von Bedenken bezüglich des Irans und des Atomabkommens zurückhalten könnte, die darüber entscheiden würden, ob iranisches Öl auf den Markt kommen werde.



Der Blick auf den WTI-Chart zeige, dass der Preis nach mehreren Anläufen die Widerstandszone bei 66,40 Dollar durchbrochen habe. Bei der aktuellen Stimmung könnte der nächste Widerstand durch den Bereich der jüngsten Korrektur bestimmt werden. Die Fibonacci-Extensions von 127,2% und 161,8% könnten die nächsten Ziele für die Bullen sein. Im Gegenzug bleibe die oben genannte Zone bei 66,40 Dollar kurzfristig eine wichtige Unterstützung. (01.06.2021/ac/a/m)



