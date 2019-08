Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis ist derzeit zwischen den Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 56,29/53,21 USD) gefangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf diesen einfachen Nenner lasse sich die charttechnische Ausgangslage des Schwarzen Goldes derzeit bringen. Aus Sicht der Candlestickanalyse lasse sich die These der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt anhand des zuletzt ausgeprägten "Hammers" sowie den darauffolgenden "shooting stars" festmachen. Was sei nun nötig, um die beschriebene Pattsituation aufzubrechen? Auf der Unterseite bilde das "Hammer"-Tief bei 50,52 USD zusammen mit diversen anderen Hoch- und Tiefpunkten in diesem Dunstkreis sowie dem Aufwärtstrend seit August 2016 (akt. bei 50,07 USD) eine wichtige Kreuzunterstützung. Abgerundet werde die beschriebene Kumulationszone durch die 50%-Korrektur des Aufwärtsimpulses von Februar 2016 bis Oktober 2018 (51,48 USD). Nach Norden müsste der Ölpreis indes nicht nur die Hochs der o. g. "shooting stars", sondern besser auch den Ende April etablierten Korrekturtrend (akt. bei 58,26 USD) überwinden. Die Aktivierung eines der beiden angeführten Trigger sollte die charttechnischen Weichen für die Ölpreisentwicklung der nächsten Wochen stellen.

(28.08.2019/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.