Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem Tief vom Dezember bei 62,43 USD hat der Ölpreis deutliche Kursgewinne verbuchen können. Erstmals seit Juli 2014 notiert das "Schwarze Gold" in dreistelligem Kursterritorium, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich sei damit das konstruktive Überraschungsszenario aus dem technischen Jahresausblick Realität geworden. Grund genug für die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt, heute nochmal eine charttechnische Bestandsaufnahme zu machen. Übergeordnet würden der langfristige Abwärtstrendbruch sowie die untere Umkehrformation seit 2018 den grundsätzlichen Gezeitenwandel dokumentieren. Die Atempause von Herbst bis Dezember vergangenen Jahres könne zudem als lehrbuchmäßiger Pullback in Form eines sog. "V-Musters" interpretiert werden. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergebe sich ein (Mindest-)Anschlusspotenzial bis in den Bereich von rund 108 USD. Dieses Kursziel harmoniere recht gut mit dem Hoch vom Juni 2014 bei 107,73 USD. Danach würden die Hochs von 2013/2011 bei 112,24/114,83 USD die nächsten Hürden markieren. Per Saldo habe der Ölpreis im letzten Jahr einen nachhaltigen Trendwechsel vollzogen. Der seither gültige Haussemodus sei absolut intakt. Trotz ins Laufen gekommenen Trends gelte es in Zukunft, das aktuelle Monatstief bei 95,32 USD nicht mehr zu unterschreiten. (02.03.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.