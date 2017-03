XETRA-Aktienkurs WCM-Aktie:

Kurzprofil WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG:



Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien deutlich über 700 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert. (22.03.2017/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - WCM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) von "kaufen" auf "hinzufügen" herab.Die vorläufigen Kennzahlen hätten profitables Wachstum für das Geschäftsjahr bestätigt. Im Vergleich zum Vorjahr sei das FFO I-Ergebnis um rund 127% auf EUR 18 Mio. gestiegen und sei im Einklang mit der Analystenprognose gewesen. Die Mieteinnahmen hätten sich mehr als verdreifacht auf EUR 32,6 Mio. (Geschäftsjahr 2015: EUR 10,4 Mio.) und der Analystenschätzung entsprochen. Das Management erwarte FFO I in Höhe von EUR 23 Mio. - EUR 24 Mio. in 2017. Die Dividendepolitik bleibe unverändert zum Vorjahr bei 50% des FFO I-Ergebnisses.Angesichts einer gut gefüllten Deal-Pipeline gehe Acklin davon aus, dass weiteres Wachstum in diesem Jahr den Immobilienbestand an das Ziel von EUR 1 Mrd. heranbringe. Aufgrund der guten FFO I-Rendite und den zu Grunde liegenden Portfoliokennzahlen glaube der Analyst, dass die WCM-Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau attraktiv bewertet sei.Börsenplätze WCM-Aktie: