Zusammen mit der steigenden Insideraktivität stufen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, die WCM-Aktie als Insideraktie der Woche ein. (Analyse vom 24.03.2017)



Börsenplätze WCM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs WCM-Aktie:

3,009 EUR +0,30% (27.03.2017, 10:03)



Tradegate-Aktienkurs WCM-Aktie:

2,991 EUR -1,25% (27.03.2017, 08:00)



ISIN WCM-Aktie:

DE000A1X3X33



WKN WCM-Aktie:

A1X3X3



Ticker-Symbol WCM-Aktie:

WCMK



Kurzprofil WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG:



Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien deutlich über 700 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert. (27.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - WCM-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen die Aktie der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) als Insideraktie der Woche ein.Bei der WCM AG sei zuletzt im März 2017 ein Insiderkauf in Höhe von rund 12 Mio. Euro durch das Aufsichtsratsmitglied Karl Ehlerding gemeldet worden. Kurze Zeit später, am 08.03.2017, habe WCM verkündet, das die DIC Asset AG nach Überschreitung mehrerer meldepflichtiger Schwellen nun 25,95% der Anteile der Gesellschaft halte. Dieser strategische Investor sei ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Unternehmen mit einem verwalteten Immobilienvermögen von rund 3,5 Mrd. Euro.Die WCM AG sei ein Immobilienunternehmen, das sich ebenso auf Gewerbeimmobilien, insbesondere im Bereich Einzelhandel und Büro, spezialisiert habe. Hierbei fokussiere sich die Gesellschaft auf die großen Büro- und Wirtschaftsstandorte in Deutschland und verwalte aktuell ein Immobilienportfolio im Wert von rund 660 Mio. Euro. Die erworbenen Immobilien würden dazu verwendet, langfristige und stabile Mieteinnahmen zu generieren. Neben dem Halten und Entwickeln von Immobilien nutze das Unternehmen auch sich bietende Marktchancen (Verkauf und Kauf von Immobilien). Bei seiner Akquisitionsstrategie konzentriere sich die WCM AG auf Gewerbeimmobilien, die Zielrenditen (Bruttorenditen/Gross Yield‘s) zwischen 5% und 8% aufweisen sowie ein hohes Wertsteigerungspotenzial besitzen würden.Die WCM habe dabei in den letzten Jahren durch Immobilienübernahmen ein rasantes Wachstum hingelegt. Alleine im abgelaufenen Geschäftsjahr seien Gewerbeimmobilien im Wert von 263,3 Mio. Euro akquiriert worden. Auch im aktuellen Geschäftsjahr seien bereits Immobilien im Wert von 21,1 Mio. Euro übernommen worden und gemäß Unternehmensangaben sollten weitere folgen. Auf dieser Basis habe das Unternehmen auch im vergangenen Geschäftsjahr seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt. Nach vorläufigen Zahlen für 2016 hätten sich die Umsatzerlöse aus Vermietung auf 32,6 Mio. Euro (Vorjahr: 10,4 Euro) belaufen, wobei ein Betriebsergebnis (Funds from Operations; FFO) von 18,0 Mio. Euro (Vorjahr: 7,93 Mio. Euro) erzielt worden sei. Damit habe das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt werden können. Mit seinem Immobilienportfolio habe die Gesellschaft eine Bruttoanfangsrendite von 5,8% erzielt, zudem habe die durchschnittliche Restmietzeit (WALT) des Portfolios 8,9 Jahre betragen und es habe ein EPRA-Leerstand von nur 3,8% erreicht. Damit sei eine hohe Planbarkeit der Umsätze gegeben.Für die kommenden Jahre würden die Analysten durch weitere Immobilienkäufe ein deutliches, profitables Wachstum erwarten. Sie würden davon ausgehen, dass es dem WCM-Management auch in Zukunft gelinge, weitere attraktive Immobilienportfolios zu erwerben. Für weitere Übernahmen sei das Management mit einer soliden Bilanz (LTV: 53,1%) und gesicherten, niedrigen Finanzierungskosten (2% für kommende sechs Jahre) gut gerüstet. Darüber hinaus würden die Analysten erwarten, dass die WCM AG (bspw. durch einen Verkauf) auch von weiteren Wertsteigerungen des Immobilienportfolios profitieren werde.Insgesamt würden die Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen seinen deutlichen Wachstumskurs mittel- und langfristig fortsetzen würden und auch in Zukunft eine Bruttorendite von rund 6% generieren werde. Aufgrund der guten Wachstumsaussichten und der soliden Ertragslage würden die Analysten den fairen Wert je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2017 als Kursziel bei 3,80 Euro sehen, was gegenüber dem aktuellen Kursniveau einem Kurspotenzial von nahezu 30% entspreche.Darüber hinaus könnten die WCM-Aktionäre auch von einem möglichen Übernahmeangebot von DIC ASSET profitieren. Da der Großaktionär bereits mehr als 25% besitze, sei ein solches Szenario nicht unwahrscheinlich.