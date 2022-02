Tradegate-Aktienkurs Vulcan Energy Resources-Aktie:

6,10 EUR +3,57% (02.02.2022, 11:51)



Australian Stock Exchange-Aktienkurs Vulcan Energy Resources-Aktie:

9,64 AUD +3,21% (02.02.2022, 06:10)



ISIN Vulcan Energy Resources-Aktie:

AU0000066086



WKN Vulcan Energy Resources-Aktie:

A2PV3A



Ticker-Symbol Vulcan Energy Resources-Aktie:

6KO



Australian Stock Exchange-Symbol Vulcan Energy Resources-Aktie:

VUL



NASDAQ OTC-Symbol Vulcan Energy Resources-Aktie:

VULNF



Kurzprofil Vulcan Energy Resources Ltd.:



Vulcan Energy Resources Limited (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker-Symbol: 6KO, Australian Stock Exchange-Symbol: VUL, NASDAQ OTC-Symbol: VULNF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das ein chemisches Produkt aus Lithiumhydroxid in Batteriequalität herstellt. Das Produkt des Unternehmens wird mit einem Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck aus seiner kombinierten Geothermie- und Lithium-Ressource im Oberrheintal in Deutschland hergestellt. Der kohlenstofffreie Lithiumextraktionsprozess nutzt erneuerbare geothermische Energie, um den Lithiumextraktionsprozess anzutreiben und ein erneuerbares Energie-Nebenprodukt zu erzeugen. Das Unternehmen beliefert den Markt für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge in Europa. (02.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vulcan Energy Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":DER AKTIONÄR nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vulcan Energy Resources Ltd. (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker-Symbol: 6KO, Australian Stock Exchange-Symbol: VUL, NASDAQ OTC-Symbol: VULNF) unter die Lupe.Das Leichtmetall Lithium sei aufbereitet einer der wichtigsten Bestandteile langlebiger Batterien. Der weltweite Run auf E-Autos bedeute gleichzeitig einen ansteigenden Bedarf an Batterien. Lithium und andere Rohstoffe müssten in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden. Die stark steigende Nachfrage nach Lithium bei gleichzeitig begrenztem Angebot hätten den Preis für Lithiumcarbonat massiv ansteigen lassen.Von den stark ansteigenden Preisen profitiere DER AKTIONÄR Best of Lithium Index (ISIN: DE000SL0C077, WKN: SL0C07). Der Index enthalte aktuell zehn Lithium-Unternehmen, darunter Big-Player wie Albemarle und Livent. Mit aktuell gut fünf Prozent habe das deutsch-australische Unternehmen Vulcan Energy Resources die niedrigste Gewichtung im Index.Vulcan wolle im Oberrheingraben in großem Stil Lithium per Geothermie fördern. Nun habe das Unternehmen mit dem koreanischen Batteriezellen-Hersteller LG Energy Solution eine bindende Lithium-Abnahmevereinbarung für fünf Jahre abgeschlossen. Ab 2025 sollten die Koreaner demnach zwischen 41.000 und 50.000 Tonnen Lithiumhydroxid von Vulcan erhalten. Laut Aussage des Unternehmens sei die geplante Lithiumproduktion damit für fünf Jahre bis 2030 praktisch ausverkauft.Die weiter stark anziehende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen würden die Preise für den Rohstoff Lithium voraussichtlich weiter steigen lassen. Hiervon dürften die Unternehmen im Best of Lithium Index profitieren. Besonders bei Lithium-Aktien ist das Risiko eines Einzelinvestments jedoch nicht zu unterschätzen, so DER AKTIONÄR. (Analyse vom 02.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vulcan Energy Resources-Aktie: