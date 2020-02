Börsenplätze Vow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vow-Aktie:

3,06 EUR +12,09% (25.02.2020, 16:29)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Vow-Aktie:

30,40 NOK +7,80% (25.02.2020, 16:25)



ISIN Vow-Aktie:

NO0010708068



WKN Vow-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Vow-Aktie:

213



Oslo-Ticker Vow-Aktie:

VOW



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (25.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Lange Zeit sei die Nachrichtenlage rund um Vow (vormals Scanship) ruhig gewesen. Kurz vor Vorlage der Zahlen für das H2/2019 am Mittwoch mache Vow mit einer neuen Meldung auf sich aufmerksam.Das Unternehmen habe über seine Tochtergesellschaft ETIA einen Auftrag zur Lieferung einer Pyrolyse-Testeinheit für die Verarbeitung von Kunststoffabfällen und Polymeren für Unipetrol in der Tschechischen Republik erhalten. Auf Grundlage der Kerntechnologie von ETIA plane Unipetrol eine Anwendung für Kunststoffabfälle als Brennstoff zu entwickeln.Damit setze Vow die Wachstumsstrategie weiter um, die durch die Übernahme von ETIA forciert werden sollte. Experten würden bereits jetzt mit hohen Wachstumsraten rechnen. Vow werde morgen frische Zahlen präsentieren.Spekulativ ausgerichtete Anleger setzen auf dieses Szenario, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link