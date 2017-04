Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Darüber hinaus ist der Konzern im Lokomotivengeschäft tätig. Die Konzernaktivitäten sind in den vier Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions und Transportation gegliedert. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Vossloh mit etwas mehr als 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 930 Mio. Euro. (27.04.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Malte Schulz von der Commerzbank:Malte Schulz, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF).Dank der guten Entwicklung der Sparte Core Components (CC) habe der Werdohler Konzernzwar mit seinen Gewinnkennziffern positiv überrascht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Beim Auftragseingang habe die Vossloh AG jedoch leicht enttäuscht. Mit Ausnahme von CC hätten sich alle anderen Geschäftsbereiche weiterhin schwach präsentiert.Malte Schulz, Analyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "reduce"-Votum für die Vossloh-Aktie mit einem Kursziel von 52 Euro bestätigt. (Analyse vom 27.04.2017)Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:58,85 EUR -0,44% (27.04.2017, 10:45)