Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit führendes Bahntechnik-Unternehmen. Kerngeschäft des Konzerns ist die Bahninfrastruktur. Die Vossloh AG bietet ihren Kunden in weltweiten Märkten integrierte Lösungen aus einer Hand an. Damit leistet die Vossloh AG einen wichtigen Beitrag zur Mobilität von Menschen und zum Transport von Wirtschaftsgütern - sicher, nachhaltig und umweltgerecht. Die Vossloh AG ist börsennotiert und erzielte im Geschäftsjahr 2015 mit rund 4.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. EUR. (22.12.2016/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Nikolas Mauder von Kepler Cheuvreux:Nikolas Mauder, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen weiterhin zum Kauf der Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF).Mit dem anstehenden Verkauf von Electrical Systems an Knorr-Bremse realisiere das Management sein Versprechen von 2014, die Sparte Transportation bis 2017 abzuspalten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. An Mauders Prognosen und seiner Einschätzung der Vossloh-Aktie ändere sich nichts.Nikolas Mauder, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Vossloh-Aktie mit einem Kursziel von 63,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 22.12.2016)Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:58,21 EUR +0,43% (22.12.2016, 13:09)