Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Darüber hinaus ist der Konzern im Lokomotivengeschäft tätig. Die Konzernaktivitäten sind in den vier Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions und Transportation gegliedert. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Vossloh mit etwas mehr als 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 930 Mio. Euro. (04.08.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktie: Firmenübernahme bringt Rückenwind - AktienanalyseDer Bahntechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) hat den Umsatz im ersten Halbjahr um 16,7 Prozent auf 492,2 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBIT sei sogar um 37,1 Prozent auf 26,6 Mio. Euro gewachsen. Rückenwind habe die Übernahme des Anfang des Jahres übernommenen Beton-Streckenschwellen-Herstellers Rocla Concrete Tie gebracht. Der Neuerwerb habe 43 Mio. Euro zu den Umsätzen beigesteuert. Die Ergebnis- und Margenverbesserung hingegen führe das Management indes auf die sehr gute Entwicklung im Geschäftsbereich Core Components zurück. Vor diesem Hintergrund bestätigte der Vorstand die Prognose, wonach die Erlöse 2017 auf 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro und die Profitabilität auf 5,5 bis 6,0 Prozent steigen sollen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2017)Börsenplätze Vossloh-Aktie:56,62 EUR +1,62% (04.08.2017, 15:06)Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:56,679 EUR +1,67% (04.08.2017, 14:35)