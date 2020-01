Wie stellt man sich eine Diversifikation vor?

In einem diversifizierten Portfolio korrelieren die Vermögenswerte nicht miteinander. Wenn der Wert eines steigt, fällt der Wert des anderen. Dies senkt das Gesamtrisiko, da unabhängig von der Wirtschaftslage einige Anlageklassen stets und nachhaltig profitieren. Dies gleicht mögliche Verluste der anderen Vermögenswerte aus. Das Risiko wird zudem auch reduziert, da es mehr als unwahrscheinlich ist, dass das gesamte Portfolio durch ein einzelnes Ereignis ausgelöscht wird.



Auf vielen Beinen aufgestellt

Auch wenn die Finanzkrise aus dem Jahr 2008 noch immer nicht zu 100% ausgestanden ist, so haben auch damals einige davon profitieren können. Jedes Plus gleicht sich irgendwo durch ein Minus wieder aus. Wenn man in Aktien investieren will, dann sollte man dies also nicht mit 100% der verfügbaren Mittel tun, sondern sich immer im Klaren darüber sein, wie es im theoretischen Fall aussehen könnte. Gleichzeitig nämlich auch Investitionen in Staatsanleihen, Rohstoffe oder auch P2P zu tätigen bedeutet, dass man zur Not auf fallende Kurse der Wertpapiere mit den hohen Zinsen anderer Finanzinstrumente reagieren kann. Das sorgt für ein geringes Risiko und ist außerdem anregend, sich mehr mit Finanzen und Investitionen zu befassen.



Auf Weltwirtschaft achten

Des Weiteren ist es stets ratsam, sich auch finanzpolitisch ein wenig auf dem Laufenden zu halten. Zu wissen, wie sich gewisse Veränderungen in der Politik auf die Weltwirtschaft auswirken, kann langfristig dabei helfen, zwischen einheimischen und internationalen Aktien und Fonds zu unterscheiden. Alles auf einen Markt zu setzen ist in der modernen, stark vernetzten Welt kaum noch möglich. So ist etwa der Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China längst in der EU angekommen, auch wenn man selber nur ein Spielball ist. Daher ist es lohnenswert, sich vor jeder Investition darüber Gedanken zu machen, wer sonst noch ein Interesse an dem jeweiligen Posten haben könnte. So lässt sich leichter herausfinden, in welche Bereiche man mit höheren Risiken und größeren Summen einsteigen will und bei welchen es vielleicht sinniger ist, eher konservativ und vorsichtig zu agieren. Das macht die Finanzwelt so vielseitig aber auch spannend, denn hier lernt man nie aus. (13.01.2020/ac/a/m)









