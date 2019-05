Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (10.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Beim Bochumer Immobilienriesen herrsche zurzeit eitel Sonnenschin. Der Chart spreche Bände. Vonovia, der größte Wohnungskonzern Deutschlands, sei gut ins Geschäftsjahr 2019 gestartet und deshalb auch positiv für den Rest des Jahres gestimmt. Folgerichtig steige der Aktienkurs seit dem Quartalsbericht - mittlerweile auf ein neues Rekordhoch bei rund 48 Euro.Neben der Niedrigzinspolitik profitiere Vonovia von der starken Nachfrage nach Wohnraum und entsprechenden Miet- und Preissteigerungen bei Wohnungen. In diesen Tagen erweise sich ferner als Vorteil, dass die Bochumer rein gar nichts mit China und den USA zu tun hätten."Der Aktionär" sei schon länger von Vonovia überzeugt - trotz Enteignungsdebatte und Nebenkostenaffären. Nach den jüngsten Kursavancen werde auch immer noch ein Potenzial von rund 20% gesehen. An schwachen Tagen kaufen, rät Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:48,08 EUR +0,88% (10.05.2019, 15:10)