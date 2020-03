Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

52,50 EUR -1,06% (05.03.2020, 13:16)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

52,28 EUR -0,91% (05.03.2020, 13:04)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das einen Wohnungsbestand von rund 355.700 eigenen Wohnungen in fast allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands bewirtschaftet. Hinzu kommt ein Bestand von 38.000 Wohneinheiten in Schweden und 22.500 Wohnungen in Österreich. Das Portfolio ist insgesamt rund 53,3 Mrd. EUR wert.



Das Geschäftsmodell von Vonovia basiert auf der Vermietung von gutem, zeitgerechtem und vor allem bezahlbarem Wohnraum, der Entwicklung und dem Bau neuer Wohnungen für den Eigenbestand und für den Verkauf sowie auf dem Angebot wohnungsnaher Dienstleistungen. Diese wohnungsnahen Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Hausmeisterorganisation, die Handwerkerorganisation, die Wohnumfeldorganisation, die Multimedia-Dienste und Messdienstleistungen. Hinzu kommen das Angebot von Kabel-TV, Badmodernisierung auf Mieterwunsch, automatisierte Zählerablesung und seniorengerechte Modernisierung von Wohnungen. (05.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia habe seine Geschäftszahlen für 2019 vorgelegt. Wie erwartet habe die Gesellschaft das obere Ende der eigenen Prognosen erreicht - ferner sei die Dividende pro Aktie um 9 Prozent erhöht worden. Für das laufende Geschäftsjahr sei Konzernchef Buch optimistisch. Unterstützen dabei solle der Projektentwickler Bien-Ries, den man Anfang des Monats gekauft habe.Dank Niedrigzinsen, Übernahmen und starker Wohnungsnachfrage habe Vonovia der Unternehmenswert ohne Schulden (Adjusted NAV) um 21 Prozent auf 28,2 Milliarden Euro steigern können. Der operative Ertrag, der Group FFO, sei um rund 8 Prozent auf 1,22 Milliarden gestiegen und habe damit leicht über der Prognose von 1.165 bis 1.215 Millionen Euro gelegen.Als Dividende würden der Hauptversammlung 1,57 Euro pro Aktie vorgeschlagen. Auf dem aktuellen Kursniveau (52,76 Euro) sei das eine Rendite von 3 Prozent."Unsere wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung dürfte sich dieses Jahr fortsetzen", habe Rolf Buch zum Ausblick für 2020 gesagt. Er erwarte einen Anstieg des FFO auf 1,275 bis 1,325 Milliarden Euro.Die Zahlen von Vonovia seien solide, genauso wie der Ausblick. Dass jetzt einige Anleger nach dem starken Anstieg Gewinne mitnähmen, sei nachzuvollziehen. Nach der Zinssenkung der FED und den zu erwartenden Maßnahmen der EZB würden Immobilien-Aktien sicherlich weiter gefragt bleiben. Vonovia als klare Nummer Eins in der Branche wird von diesem Trend profitieren, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: