ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (24.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Mit dem heutigen Tag habe die Zeichnungsfrist für die bereits angekündigte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht begonnen, welche vollständig durch ein (Banken-)Konsortium abgesichert sei. Das Grundkapital solle unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals (575.257.327 Euro) um 201.340.062 Euro (Ausgabe von 201.340.062 Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro) auf 776.597.389 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien würden den Aktionären durch ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 20:7 (je 20 bestehende Aktien berechtigen zum Kauf von sieben neuen Aktien) zu einem Bezugspreis von 40,00 Euro je neuer Aktie (Abschlag von 22,5% auf den theoretischen Bezugsrechtspreis) angeboten. Der erwartete Bruttoerlös (rund 8,00 Mrd. Euro) der Kapitalmaßnahme solle für die teilweise Rückzahlung der Darlehen für den Erwerb der Deutschen Wohnen genutzt werden. Neben der Kapitalerhöhung sollten auch rund 15.000 Wohnungen in Berlin für rund 2,46 Mrd. Euro an die öffentliche Hand veräußert werden, um die Deutsche Wohnen-Übernahme zu finanzieren. Die Zeichnungsfrist laufe bis zum 07.12.2021. Der Vollzug der Kapitalerhöhung werde von Vonovia am oder um den 13.12.2021 erwartet.Nach Abschluss der Übernahme der Deutschen Wohnen SE hebe Lennertz (trotz Kapitalerhöhung) teilweise seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 7,08 (alt: 6,68) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,75 Euro; EPS 2022e: 5,73 (alt: 4,80) Euro; DPS 2022e: unverändert 1,90 Euro) an.Bei einem Gesamtertrag (12 Monate) von >10% lautet das Rating für die Vonovia-Aktie weiterhin "kaufen", so Jan Lennertz, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 58 Euro belassen. (Analyse vom 24.11.2021)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:50,52 EUR +2,30% (24.11.2021, 14:08)