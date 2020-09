Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (10.09.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Vonovia habe im Rahmen einer Pressemitteilung vom 03.09.2020 bekannt gegeben, eine Kapitalerhöhung durchgeführt zu haben. Insgesamt seien 17 Mio. neue Aktien zu einem Stückpreis von 59,00 Euro je Aktie ausgegeben worden, was einem Bruttoemissionserlös von rund 1,00 Mrd. Euro entspreche. Dieser solle für eine in Q4 2020 fällige Rückzahlung einer Anleihe in Höhe von 750 Mio. Euro verwendet werden. Der Rest des Erlöses sei für zukünftige Investitionen im Rahmen der Wachstumsstrategie angedacht. Die Kaitalerhöhung habe gegen Bareinlage stattgefunden und die Ausgabe neuer Aktien sei nur an institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren durchgeführt worden, was bedeute, dass das Bezugsrecht für Altaktionäre ausgeschlossen gewesen sei.Die Aktienanzahl habe sich auf 567.887.299 (alt: 548.887.299) erhöht. Die neu ausgegebenen Aktien würden ab dem 11.09.2020 zum Handel zugelassen und ab dem 15.09.2020 in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Eine Gewinnberechtigung sei ab dem 01.01.2021 vorgesehen. Der Analyst habe seine Prognosen infolge der Kapitalerhöhung teilweise gesenkt (u.a. EPS 2020e: 4,93 (alt: 5,17) Euro; DPS 2020e: unverändert 1,69 Euro; EPS 2021e: 5,23 (alt: 5,48) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,75 Euro). Auf Basis des modifizierten Gordon-Growth-Modells habe er ein unverändertes Kursziel für die Vonovia-Aktie von 60,00 Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (1,69 Euro je Aktie) ergebe sich ein Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%.Daher lautet das Votum für die Vonovia-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 10.09.2020)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:60,46 EUR +0,30% (10.09.2020, 14:16)