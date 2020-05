Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

47,07 EUR +5,82% (05.05.2020, 12:29)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (05.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Deutschlands größter Wohnungskonzern habe im ersten Quartal - trotz der Corona-Pandemie - mehr verdient als ein Jahr zuvor. Vor allem der Ankauf von Hembla sowie organisches Wachstum durch Neubau und Modernisierung hätten sich positiv ausgewirkt. Für das Gesamtjahr 2020 sei der Ausblick bekräftigt worden."Vonovia ist weiterhin wirtschaftlich stabil aufgestellt und voll handlungsfähig", sage Konzernchef Rolf Buch. "Daher gilt es gerade jetzt, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen." Bisher hätten sich etwas mehr als 1% der Mieter aufgrund wirtschaftlicher Nöte gemeldet. Für gestundete Mieten entwickele das Bochumer Unternehmen gemeinsam mit den Mietern individuelle Lösungen wie langlaufende Ratenzahlungen. Insgesamt erwarte Vonovia nur eine sehr geringe temporäre Reduzierung der Mietzahlungen.Aus charttechnischer Sicht stehe die Vonovia-Aktie vor einer wichtigen Hürde. Die 200-Tage-Linie warte bei 46,66 Euro. Zuvor müsse der Titel die Widerstande bei 46 Euro und 46,44 Euro überwinden. Schaffe die Vonovia-Aktie es, sei mit einer dynamischen Fortführung des jüngsten Erholungstrends zu rechnen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2020)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:46,92 EUR +6,66% (05.05.2020, 12:15)