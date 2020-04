Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (23.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia erwäge informierten Kreisen zufolge einen neuen Versuch, die Nummer 2 der Branche, Deutsche Wohnen, zu übernehmen. Gelinge ein Deal, könnte ein Immobiliengigant mit 37 Milliarden Euro Börsenwert entstehen. Vor vier Jahren sei der Konzern aus Bochum mit dem Vorhaben, seinen Berliner Wettbewerber zu schlucken, am Widerstand des Deutsche Wohnen-Managements und mangelndem Zuspruch der Aktionäre gescheitert.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, sei zu hören, dass Vonovia mit Beratern an einer Machbarkeitsstudie für eine freundliche Übernahme arbeite, Die benötige sowohl den Segen des Deutsche-Wohnen-Managements als auch des Berliner Senats. Zu überwinden seien den Angaben zufolge auch potenzielle steuerliche Hürden.Mit einem Gebot sei aber erst zu rechnen, wenn sich die Lage in Bezug auf die Corona-Krise entspannt habe, habe es geheißen. Endgültige Entscheidungen seien aber noch nicht gefallen und es könne auch sein, dass kein Gebot zustande komme.Vonovia habe am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung erklärt, Akquisitionen seien "integraler Bestandteil" der Firmenstrategie und würden "fortlaufend geprüft". Eine Transaktion mit Deutsche Wohnen wäre "überhaupt nur realistisch, wenn fundamentale Fragen geklärt wären und sie von einem entsprechenden Willen der Berliner Politik getragen würde, die derzeit mit Hochdruck an der Bewältigung der Corona-krise arbeitet".Für Vonovias Chef Rolf Buch sei Größe alles, was zähle. Eine Übernahme der Deutsche Wohnen würde ins Beuteschema der Bochumer passen und erhebliches Synergiepotenzial eröffnen.Vonovia bleibt der Favorit des "Aktionär" im Wohnungssektor, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link