Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

56,06 EUR +4,16% (27.09.2021, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

56,02 EUR +4,09% (27.09.2021, 10:56)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (27.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Die Berliner hätten sich für die Enteignung großer Wohnungskonzerne ausgesprochen. 56,4% der Wähler hätten am Sonntag in einem Volksentscheid dafür gestimmt, wie die Landeswahlleitung mitgeteilt habe. Damit sei der Berliner Senat laut Beschlusstext nun aufgefordert, "alle Maßnahmen einzuleiten", die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich seien, und dazu ein Gesetz zu erarbeiten.Das Votum sei aber für die Politik rechtlich nicht bindend. Denn abgestimmt worden sei nicht über einen konkreten Gesetzentwurf, der durch einen erfolgreichen Volksentscheid direkt beschlossen wäre. Dennoch würden sich der neue Senat und das am Sonntag neu gewählte Abgeordnetenhaus mit dem Votum auseinandersetzen müssen.Ob der Berliner Senat nun ein solches Gesetz erarbeite, sei offen und hänge nicht zuletzt von der politischen Zusammensetzung der neuen Landesregierung ab. SPD, CDU, AfD und FDP seien - wie die Wirtschaft - gegen Enteignungen. Die Linke sei ohne Wenn und Aber dafür, die Grünen würden einen solchen Schritt "als letztes Mittel" für möglich halten.Rechtliche Prüfungen einer Vergesellschaftung würden kompliziert, schon jetzt gebe es Gutachten pro und kontra. In jedem Fall dürfte ein solches Vorhaben vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Dort sei Berlin zuletzt im April mit dem Mietendeckel gescheitert, also staatlich verordneten Obergrenzen für Mieten.Ein bundesweiter Mietendeckel scheine nach den Bundestagswahlen vom Tisch. Ob der Volksentscheid ein Enteignung größerer Wohnungskonzerne in Berlin zur Folge habe, sei unwahrscheinlich. Vonovia bleibe langfristig betrachtet ein solides Investment, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link