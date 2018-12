Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

41,53 EUR -0,05% (06.12.2018, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

41,53 EUR -0,12% (06.12.2018, 12:58)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (06.12.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Die FFO 1 (Funds from Operations) hätten in Q3 2018 mit 268 (Vj.: 233) Mio. Euro im Rahmen der Analysten-Erwartung (272 Mio. Euro) gelegen. Vonovia habe den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr "nur" bestätigt. Demnach werde weiterhin ein Anstieg der FFO 1 auf 1.050 bis 1.070 Mio. Euro erwartet. Ferner stelle Vonovia eine Dividende von 1,44 Euro je Aktie für 2018 in Aussicht. Der erstmals für 2019 veröffentlichte Ausblick habe mit einem Anstieg der FFO 1 auf 1,14 bis 1,19 Mrd. Euro weitgehend den Erwartungen entsprochen.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. FFO 1 je Aktie 2018e: 2,05 (alt: 2,07) Euro; DPS 2018e: 1,44 (alt: 1,45) Euro; FFO 1 je Aktie und DPS 2019e: unverändert). Das Marktumfeld für Vonovia sollte sich innerhalb des Prognosezeitraums weiter positiv darstellen und für ein - zwar weniger dynamisches aber unverändert hohes - Wachstum der FFO 1 sorgen (Vonovia behelfe sich hier letztlich verstärkt mit Zukäufen außerhalb Deutschlands). Demgegenüber rechne der Analyst 2019 mit moderat steigenden Zinsen in Deutschland, was u.a. die relative Attraktivität der Dividende senke.Bei einem unveränderten Kursziel von 45,00 Euro bewertet Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die Vonovia-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 06.12.2018)Börsenplätze Vonovia-Aktie: