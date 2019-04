Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

45,09 EUR +0,31% (10.04.2019, 08:51)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (10.04.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Vonovia: Anstieg in Richtung 45,95 EUR möglich - ChartanalyseDie Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 27. März 2019 habe die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 47,28 EUR erreicht. Damit habe sie kurzzeitig über einer oberen Pullbacklinie notiert. Seitdem gebe die Aktie aber und sei gestern auf das alte Allzeithoch bei 44,88 EUR zurückgefallen. Nach den beiden Hochpunkten, durch die diese obere Pullbacklinie festgelegt worden sei, habe Vonovia um rund 15% konsolidiert.Von dieser Unterstützung bei 44,88 EUR aus könne sich die Aktie etwas erholen. Ein Anstieg in Richtung 45,95 EUR sei möglich. Anschließend dürfte aber die Konsolidierung der letzten Tage in Richtung 42 EUR fortgesetzt werden. Ein Ausbruch über 45,95 EUR würde allerdings das Chartbild wieder etwas aufhellen und eine Rally bis 47,28 EUR oder sogar 48,21 EUR ermöglichen. (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:44,89 EUR -0,97% (09.04.2019, 17:35)