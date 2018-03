ISIN Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 350.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 30,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.400 Mitarbeiter. (01.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Langfristiger Aufwärtstrend - ChartanalyseSeit Anfang Februar erlebt die Aktie von Immobilienverwalter Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) einen Aufwärtsimpuls, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dieser lasse sich aktuell mit einer ansteigenden Gerade um 37,15 Euro darstellen. Im Wochenchart lasse sich für die Vonovia-Aktie weiterhin ein langfristiger Aufwärtstrend zeigen, der aktuell zwischen 32,10 und 42,30 Euro beschrieben werden könne. In diesem Bild habe die zuvor fallende Tendenz somit Mitte Januar genau mit dem Erreichen der Oberseite des Trendkanals begonnen. Am markanten Hoch von Oktober 2016 bei 37 Euro könnten die Notierungen auf dem aktuellen Niveau eine Unterstützung finden. Ziele könnten sich im Bereich um 45 Euro befinden, lese man die Einschätzungen mehrerer Analysten zur Aktie, die zuletzt positiv ausgefallen seien. Hier spielten sowohl die genehmigte Übernahme der österreichischen BUWOG als auch die angedachte Einführung eines Baukindergeldes in der Bundesrepublik eine Rolle, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:37,37 EUR -0,48% (01.03.2018, 12:31)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:37,38 EUR -0,09% (01.03.2018, 12:42)