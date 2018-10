Der Markt sei zu sehr auf den nächsten Präsidenten fokussiert und unterschätze die Tatsache, dass Brasilien nachweislich über solide Institutionen verfüge. Die Operation Lava Jato (zu Deutsch "Autowäsche") im Zusammenhang mit dem Petrobras-Korruptionsskandal habe gezeigt, dass das Justizsystem funktioniere und niemand über dem Gesetz stehe. In den letzten Jahren habe das Land mehrfach vor schweren Herausforderungen (Amtsenthebung eines Präsidenten, schwerste Rezession seit einem Jahrhundert, Inhaftierung von Ex-Präsident Lula da Silva) gestanden, und der demokratische Prozess habe sich dennoch fortgesetzt. Es sei kein Kinderspiel für Brasilien, in wenigen Wochen trotz all dieser Probleme Wahlen zum Staatspräsidenten, zu den Gouverneuren der Bundesstaaten und zum Kongress durchzuführen.



Das große Fiskalproblem, mit dem das Land konfrontiert sei, sei nicht zu unterschätzen, aber den rechten und linken Kandidaten sei die Wichtigkeit der Debatte über Rentenreform und Steuerstabilität sehr wohl bewusst. Der nächste Präsident werde mit dem Auftrag gewählt, Arbeitsplätze zu schaffen und die Lebensbedingungen für Millionen von Menschen zu verbessern. Die Fiskalreform sei an dieser Stelle keine ideologische Debatte, sie sei eine Frage der Regierungsfähigkeit.



Auf mittlere Sicht sind die Experten von Vontobel Asset Management positiv eingestellt. Die Regierung müsse ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit wiederherstellen, um das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen. Der nächste gewählte Präsident werde den politischen Rückhalt dafür haben, was beim derzeitigen Präsidenten Michel Temer nicht der Fall sei. Brasilien sei auf dem Weg zu einer wichtigen Debatte über die Rolle des Staates in der Wirtschaft. Die früheren Regierungen hätten an diesem Thema nicht so hart arbeiten müssen, es habe Raum für höhere Steuern und Schulden gegeben, da der Anteil am BIP geringer gewesen sei. Dies sei nicht mehr möglich. Die Experten von Vontobel Asset Management halten diese Debatte für wichtig, nicht nur, um die Finanzkonten des Staates wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sondern auch, um einen stabileren Wachstumspfad zu fördern, was bislang für den Markt eher frustrierend gewesen ist. (05.10.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Viele Anleger blicken besorgt auf die Wahlen in Brasilien. David Souccar, Portfolio Manager bei der Quality Growth Boutique von Vontobel Asset Management, erklärt, warum die Wahlen in Brasilien keinen Einfluss auf das Portfolio seiner Boutique haben werden, so die Experten von Vontobel Asset Management.Das Portfolioaufbau der Experten habe nicht das Ziel, ein Engagement in einem bestimmten Land einzugehen. Bei ihrem Investmentprozess gehe es darum, Portfolios nach dem Bottom-up-Ansatz Aktie für Aktie aufzubauen und in die rund um den Globus verfügbaren besten Geschäftsmodelle zu investieren. Allerdings würden die Experten für ihre Investments viele von diesen Unternehmen gerade in Brasilien finden. Unternehmen wie Ambev, Lojas Renner, Banco Itau und Ultrapar seien nur einige Beispiele. Unabhängig vom Wahlausgang glauben die Experten von Vontobel Asset Management, dass diese Unternehmen ausreichend Möglichkeiten für weiteres Wachstum bieten. Wer auch immer der nächste Präsident werde, die Verbraucher in Brasilien würden ihre Lieblingsbiermarke weiterhin schätzen, zum Tanken zu der Tankstelle in der Nachbarschaft fahren und Mode zu attraktiven Preisen kaufen. Das Risiko im Umfeld der Wahlen biete den Experten gewissermaßen die Chance, in diesen Bereichen zu niedrigeren Bewertungen zu kaufen.