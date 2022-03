Es habe einige Gründe gegeben, warum Rohstoffe schon vor der letzten Woche ein zentrales Thema für die Asset-Allokation gewesen seien. Vor einem Jahr habe Neuberger Berman über die traditionelle Korrelation von Rohstoffpreisen und Inflation berichtet. So habe der Vermögensverwalter zuletzt erklärt, dass die Rohstoffpreise vor allem bei der Kombination aus hoher Inflation und einem schwachen oder nachlassenden Wirtschaftswachstum stark zulegen würden.



In den nächsten Monaten und Jahren rechne man bei Neuberger Berman mit weniger Wachstum und mehr Inflation - nicht zuletzt weil, die Notenbanken jetzt trotz der schwächeren Konjunktur die Inflation dämpfen müssten. Eine Rezession in den USA bilde noch immer nicht das Hauptszenario, doch könnte der russische Einmarsch in die Ukraine das Wachstum dämpfen und, wichtiger noch, für mehr Inflation sorgen.



Auch das langfristige Ziel der Klimaneutralität durch weniger fossile Brennstoffe habe Einfluss auf die Rohstoffmärkte und könnte langfristig für Inflationsdruck sorgen. Neuberger Berman rechne weiterhin mit hohen Preisen klassischer Energieträger, da das Angebot wohl sinke, bevor mehr erneuerbare Energien zur Verfügung stünden. Die Nachfrage nach Industrie- und Edelmetallen dürfte ebenfalls steigen, wenn für das Netto-Null-Ziel die Infrastruktur für erneuerbare Energien ausgebaut, die Elektrifizierung vorangetrieben und die Batterieproduktion ausgeweitet werde.



Auch hier gelte, dass Sanktionen die nötigen Rohstoffe noch knapper machen würden. Zu groß sei die Bedeutung Russlands für die Weltmärkte für Energie, Aluminium, Palladium, Platin, Nickel und Kupfer.



Das wachsende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage habe nicht nur Rohstoff-Futures teurer werden lassen. Mittlerweile würden sich fast alle Warenterminkurven in der Backwardation befinden. Kurzfristigere Terminkontrakte seien also teurer als langfristigere. Das schaffe einen neuen Investitionsanreiz: Anleger könnten von einem kurzfristigen Kontrakt in einen längerfristigen umzuschichten, um weiter investiert zu bleiben und damit verdienen.



Schließlich könnten Rohstoffe auch ein wichtiges Diversifikationsinstrument sein, wenn die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen zunehme. Seit Anfang Dezember sei der Bloomberg Commodity-Index um etwa 22 Prozent gestiegen. Aktien lägen hingegen zweistellig im Minus, und der Global Aggregate Bond-Index habe etwa 3,5 Prozent verloren.



Rohstoffe seien nur eine der Assetklassen, mit denen man aus der Sicht von Neuberger Berman ein Portfolio vor Inflation schützen und vielleicht sogar davon profitieren könne. Zweifellos sei sie aber eine der wichtigsten. Aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt wegen des tragischen und zerstörerischen Angriffs auf die Ukraine, seien sie jetzt für noch wichtiger für ein diversifiziertes Portfolio. (03.03.2022/ac/a/m)







