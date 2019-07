Angesichts eines Mangels an Einzelhandelsgeschäften und Einkaufszentren habe eine neue Generation wohlhabender und technologisch versierter chinesischer Verbraucher begonnen, ihre Waren lieber per Smartphone zu kaufen. Heute entfalle in China ein sehr viel höherer Anteil der Einzelhandelsumsätze auf E-Commerce als in den USA.



Eine ähnliche Entwicklung lasse sich im digitalen Zahlungsverkehr beobachten, wo die langsame Einführung von Kreditkartensystemen Verbraucher dazu veranlasst habe, sich stattdessen Online-Zahlungsplattformen wie Alipay (von Alibaba) oder WeChat Pay (von Tencent) zuzuwenden.



Alipay habe im Dezember 2018 beispielsweise einen Anteil von 50% am Markt für Zahlungen über Drittanbieter gehalten, weitere 35% des Marktes seien auf WeChat Pay entfallen. Letzterer Dienst dürfte seinen Marktanteil bis Ende 2019 voraussichtlich auf 40% ausbauen. Digitale Zahlungen seien in China inzwischen gang und gäbe, und der Wert des chinesischen Marktes für digitalen Zahlungsverkehr liege um ein Vielfaches über dem der USA.



Obwohl sich die Produkte aus Schwellenländern in vielen Bereichen deutlich verbessert hätten, deute eine kürzlich im Namen der Franklin Templeton Emerging Market Equity Group durchgeführte Umfrage darauf hin, dass britische Anleger bezüglich des Werts und der Qualität einiger Schwellenmarktexporte nach wie vor zurückhaltend seien. Veraltete Klischees über Produkte und Dienstleistungen "Made in China" seien weitläufig vorzufinden.



Mehr als die Hälfte der befragten Anleger habe chinesische Exporte für "billig" (53%) gehalten, und vielfach seien diese Waren auch als "schlecht reguliert" (38%) und "qualitativ minderwertig" (29%) eingeschätzt worden. Im Vergleich dazu hätten die meisten Befragten britische Exporte als "gut reguliert" (62%) und "verlässlich" (57%) beschrieben, während japanische Produkte als sowohl "qualitativ hochwertig" (58%) als auch "innovativ" (52%) gesehen worden seien.



Während Schwellenländer erste Erfolge beispielsweise als Hersteller günstiger Haushaltsgeräte oder elektronischer Bauteile hätten feiern können, würden viele dieser Länder inzwischen die höheren Stufen der Wertschöpfungskette ins Visier nehmen.



Seit Beginn des 21. Jahrhunderts sei der Anteil der Schwellenländer an den weltweiten Exporten mit hohem Mehrwert dramatisch angestiegen, sodass der Eindruck unter den Befragten überhaupt nicht mehr zur Realität passe, wie sich etwa an den Beispielen China oder Südkorea ganz klar erkennen lasse.



Natürlich gestaltet sich der Fortschritt von einem Schwellenland zum nächsten uneinheitlich, und wir sollten die Herausforderungen, vor denen bestimmte Länder in ihrer Entwicklung noch stehen, beileibe nicht herunterspielen, so die Experten von Franklin Templeton. Genau hier seien nach Meinung der Experten Research vor Ort und ein aktiver Investmentansatz von essenzieller Bedeutung.



Aus Sicht der Experten seien einige der bahnbrechendsten Innovationen aus Schwellenländern hervorgegangen, und die Experten würden damit rechnen, dass sie in immer mehr Bereichen an der Spitze stehen würden. Bestimmte Unternehmen hätten bei der Lösung von Verbraucherproblemen extreme Flexibilität bewiesen. Diejenigen, denen dies auch weiterhin gelingt, dürften sich eines nachhaltigen Ertragswachstums erfreuen.





In ihrer Einschätzung der Schwellenländer halten zahlreiche Anleger immer noch viel zu stark an veralteten Vorstellungen fest, so die Experten von Franklin Templeton.Das gelte insbesondere für den Bereich der Technologie. Die Zeiten, in denen Unternehmen aus Schwellenländern lediglich die Fortschritte ihrer Pendants in den Industrieländern kopiert hätten, seien längst vergangen. Im Gegenteil: Heute stünden sie mit wachsenden Forschungs- und Entwicklungsbudgets und bahnbrechenden Innovationen ganz vorne. Chetan Sehgal und Andrew Ness von der Franklin Emerging Market Equity Group würden ihre Einschätzung dieses sich immer deutlicher abzeichnenden Trends schildern.Im Zuge unserer weltweiten Reisen, bei denen wir uns mit Wirtschaftsvertretern und Anlegern austauschen, hat sich unsere Einschätzung gefestigt, dass Aktien aus Schwellenländern heute eine vollkommen andere Anlageklasse darstellen als noch zu Beginn unserer Karriere vor rund 25 Jahren, so die Experten von Franklin Templeton.Kaum etwas veranschauliche diese Entwicklung so deutlich wie die zentrale Rolle, die Innovationen und der Einsatz von Technologie inzwischen in den Schwellenländern spielen würden. Die Recherchen der Experten würden jedoch eindeutig zeigen, dass zahlreiche Anleger bezüglich der potenziellen Chancen in diesen Bereichen nach wie vor im Dunkeln tappen würden.Die Experten würden in den Schwellenländern die Entwicklung einer enormen Innovationskraft und gewaltiger Mengen an proprietärem Wissen beobachten.Unbehindert durch unwiederbringliche Investitionen in veraltete Systeme oder Infrastruktur hätten sie reichlich Spielraum, um zukunftsorientierte und profitable Lösungen zu finden.Das prominenteste Beispiel sei China, wo Unternehmen ihren früheren Nachahmungs- und Simulationsansatz inzwischen hinter sich gelassen und sich dank eigener Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zwecks Differenzierung gegenüber westlichen Produkten an die Spitze vorgearbeitet hätten.