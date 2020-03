(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Voltabox-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

5,72 EUR +2,14% (04.03.2020, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

5,50 EUR (03.03.2020)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (04.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX).Am 03.03. habe die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt gegeben, Optionen zu prüfen, die den teilweisen oder vollständigen Verkauf der Beteiligung an seiner Tochtergesellschaft Voltabox betreffen würden (paragon halte 60% der Anteile). Der Schritt erscheine sinnvoll und konsequent, da beide Geschäftsmodelle keine nennenswerten Schnittmengen miteinander aufweisen würden.Die Geschäftsführung von paragon argumentiere, dass Voltabox als Lieferant von Lithium-Ionen-Batteriesysteme für industrielle Anwendungen zukünftige Marktpotenziale mit einem kapitalstarken Eigentümer an seiner Seite deutlich besser realisieren könne. Ob es sich bei dem kapitalstarken Eigentümer um einen Finanzinvestor mit entsprechender Sektorexpertise oder einen strategischen Investor handle, stehe bislang noch nicht fest. Unabhängig davon dürfte Voltabox mit seinem hohen Auftragsbestand und der Expertise bei der zellunabhängigen Produktion und Entwicklung von Lithium-Ionen-Batteriesysteme durchaus werthaltige Anreize liefern, sowohl für Strategen als auch Finanzinvestoren.Zuletzt sei die Voltabox-Aktie deutlich unter die Räder gekommen, was weniger auf negative operative Entwicklungen als auf die weitere weltweite Ausbreitung des Corona-Virus zurückzuführen sei. Der Analyst sehe derzeit weder auf der Beschaffungsseite noch auf der Absatzseite Anzeichen für Risiken, die den jüngsten Kurssturz rechtfertigen würden. Seit seinem vergangenen Update (12.02.2020) habe der Titel ohne neue Informationen hinsichtlich der operativen Entwicklung gut 30% an Marktkapitalisierung eingebüßt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person