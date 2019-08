Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person



28.08.2019



6,28 EUR +1,45% (28.08.2019, 11:45)



DE000A2E4LE9



A2E4LE



VBX



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Analyst von FMR Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX).Im vergangenen Update (13.08.2019) habe sich der Analyst zu den gestiegenen Geschäftsrisiken geäußert, die bei Voltabox zu Tage getreten seien. Neben einem verschobenen Großauftrag auf dem US-Markt, habe ein technologisch bedingter Lieferausfall das Voltabox-Management zu einer deutlich reduzierten Umsatz- und Gewinnprognose bewogen.Um den gestiegenen Risiken Rechnung zu tragen, habe der Analyst seine Schätzungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen deutlich nach unten angepasst. Für 2019e erwarte er nun ein Umsatzwachstum von nur noch 4,6% (unteres Ende der Guidance: 70 Mio. Euro). Der Konsens für die 2019er Umsatzschätzungen belaufe sich auf 85,6 Mio. Euro. Die Umsatzschätzungen des Analysten (von 2019e bis 2023e) würden sich auf 705 Mio. Euro (alt: 1,1 Mrd. Euro) summieren. Dies entspreche rund 64% des Auftragsbestands von 1,1 Mrd. Euro (per 30.06.2019).Des Weiteren habe der Analyst seine EBIT-Prognose für den gesamten Planungszeitraum deutlich reduziert, um der historischen Volatilität der EBIT-Marge Rechnung zu tragen. Für 2019e erwarte er nun ein EBIT von -6,2 Mio. Euro (Marge: -8,9%). Für 2020e rechne er mit einem leicht negativen EBIT (-0,6 Mio. Euro; Marge: -0,6%), bevor 2021e mit 8,1 Mio. Euro wieder die Gewinnzone erreicht werde. Von 2022e an erhöhe sich die EBIT-Marge stetig und erreiche am Ende des Planungszeitraums 2028e einen Wert von 11% (alt: 12,8%).Voltabox habe in seinem H1/2019-Bericht bekannt gegeben, dass für 2019e mit einem negativen Free Cashflow im zweistelligen Millionenbereich zu rechnen sei. Nach einem negativen Free Cashflow von -24,1 Mio. Euro in H1/19 unterstelle der Analyst, dass sich dieser in H2/19e verbessern werde. Für 2019e prognostiziere er deshalb einen Free Cashflow von -22,0 Mio. Euro. Sollte es dem Unternehmen in den nächsten Jahren nicht gelingen den Free Cashflow deutlich zu steigern, würde sich ein Kapitalbedarf ergeben.Hiernach errechnet Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, ein Kursziel von 7,00 Euro je Voltabox-Aktie (vorher: 17,00) und empfiehlt, die Voltabox-Aktie zu halten. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.