Börsenplätze Voltabox-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

27,40 EUR +1,11% (08.11.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

27,438 EUR -0,93% (09.11.2017, 09:19)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (09.11.2017/ac/a/nw)







Delbrück (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Ennismore Fund Management Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Voltabox SE wieder aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Ennismore Fund Management Limited halten die Aktien der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) unter Beschuss.Die Finanzprofis des Hedgefonds Ennismore Fund Management Limited haben am 07.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,88% auf 0,94% der Aktien der Voltabox SE aufgestockt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Voltabox SE-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,94% der Voltabox-Aktien.