Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

138,00 EUR -0,36% (29.09.2020, 12:17)



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

137,78 EUR -0,30% (29.09.2020, 12:04)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (29.09.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) zu halten.Während alle traditionellen Automobil-Herstellermassiv unter der Corona-Pandemie leiden würden, fahre Tesla selbst in der Krise mit steigenden Verkaufszahlen vor. Die Amerikaner hätten weltweit in den ersten sechs Monaten 2020 179.146 Elektroautos ausliefern können und damit trotz Corona 13,1% Einheiten mehr als im 1. Halbjahr 2019. Nehme die Elektromobilität endlich Fahrt auf?Derweil der Automarkt in Deutschland im August um 20,0% auf 251.044 Neuzulassungen zurückgegangen sei und das Minus in den ersten acht Monaten 2020 bei 28,8% gelegen habe, so dass nur 1,777 Mio. Fahrzeuge einen Käufer gefunden hätten, habe Tesla - allerdings ausgehend von noch recht niedriger Basis - sowohl im August um 453,7% auf 2.846 Fahrzeuge als auch in den ersten acht Monaten um 11,2% auf 8.152 Elektroautos zulegen können. Die Elektroauto-Verkäufe aller Hersteller in Deutschland seien im August um 221,5% auf 16.076 Einheiten gestiegen, so dass der Marktanteil bei 6,4% gelegen habe. Von Januar bis August 2020 seien insgesamt 77.181 Elektroautos neu registriert worden, der Marktanteil für diesen Zeitraum habe damit bei 4,3% gelegen.In der EU seien im 1. Halbjahr 2020 154.935 Elektroautos neu zugelassen worden, was einem Plus von 40,2% entsprochen habe. Im stark durch Corona beeinflussten Q2 habe der Zuwachs immerhin noch bei 12,7% gelegen, was zu 63.216 Fahrzeug-Registrierungen geführt habe. Die Neuzulassungen aller Pkw in der EU seien hingegen in den ersten acht Monaten 2020 um 32,0% auf 6,1 Mio. Einheiten zurückgegangen.Auf dem weltgrößten Automarkt China seien gemäß dem Branchenverband CAAM von Januar bis August 2020 332.000 batteriebetriebene Elektroautos(BEV) verkauft worden, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 35,2% entsprochen habe. Im August seien allerdings rund 70.000 BEVs abgesetzt worden, was einem Plus von 38,1% gleichkomme. Der Rückgang in China in den ersten acht Monaten sei sowohl auf die Folgen der Corona-Pandemie, als auch auf veränderte Fördermaßnahmen zurückzuführen gewesen. Der Gesamtmarkt im Reich der Mitte schrumpfe ein den ersten acht Monaten 2020 um 15,4% auf 11,288 Mio. Pkw.Der Volkswagen-Konzern, der 2019 mehr als 140.000 elektrifizierte Autos (BEVs und Plug-in-Hybride) verkauft habe, kalkuliere für das Jahr 2020 mit einer Quote von 3% bis 4% BEVs. Unterstelle man für 2020 einen Absatz von insgesamt rund 9,5 Mio. Fahrzeugen, entspräche das rund 285.000 bis 380.000 Elektroautos. 2021 solle die Quote laut Unternehmen bereits bei 6% bis 8% liegen, was bei einem kalkulierten Gesamtabsatz von rund 10,5 Mio. Autos ca. 630.000 bis 840.000 Einheiten gleichkäme. 2025 solle sich die BEV-Quote dann auf rund 20% belaufen, im Jahr 2030 auf etwa 30%.Möglich, dass es in der 2. Hälfte der Dekade problematisch werde, einen akzeptablen Verkaufspreis für einen Gebrauchtwagen mit konventionellem Antrieb zu erzielen. Jüngst habe Kalifornien bekannt gegeben, ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zuzulassen. Norwegen habe dies bereits für 2025 geplant, Schweden, Dänemark, Israel, die Niederlande und auch Indien ab 2030. Corona gebe den endgültigen Startschuss für das Zeitalter einer neuen Antriebsart. Elektromobilität, aber auch das Autonome Fahren, würden Symbole für den Aufbruch in die Post-Corona-Ära sein. Die Elektromobilität nehme Fahrt auf! Schwope stuft den Automobilsektor weiterhin mit "neutral" ein.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Volkswagen-Vorzugsaktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 140,00. (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Volkswagen AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: