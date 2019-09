WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (13.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Hin und wieder überkomme einen das Gefühl, die deutschen Autobauer hätten die Elektromobilität bewusst ignoriert. Sie hätten um die gravierenden Einschnitte, um die Milliarden an Investitionen gewusst, die die neuen Technologien erfordern würden, sie hätten um die Cash-Cow Verbrennungsmotor gewusst, der seit über Jahren stabile Gewinne in Milliardenhöhe abwerfe. Nicht nur deshalb sei die IAA jahrzehntelang der Ort gewesen, an dem Deutschlands mächtige Autoindustrie ihre PS-Protze zur Schau gestellt habe - immer höher, immer schneller, immer weiter. Die IAA sei der Ort gewesen, an dem u.a. Volkswagen ihre Muskeln habe spielen lassen.Die Zeiten seien aber längst vorbei. Der rasante Wandel innerhalb der Autoindustrie und eine Konjunktur, die an Dynamik einbüße, würden die Autohersteller in die Mangel nehmen. Dennoch lege die Volkswagen-Vorzugsaktie seit Tagen zu. Der freundliche Gesamtmarkt und sicherlich auch der positive Newsflow rund um die IAA würden für Rückenwind für die zuletzt deutlich unter die Räder gekommenenen Aktien der Autobauer sorgen.Für den ersten Hingucker lange vor der Eröffnung der IAA habe der Wolfsburger Autokonzern gesorgt. Die Luxus-Tochter Porsche habe vergangene Woche den Taycan vorgestellt. Das erste Elektroauto aus dem Hause Porsche. Sehr gelungen! Für den sportlichen Preis von 150.000 Euro aufwärts bekomme man weitaus mehr als Tesla zu bieten habe. Auch das Mittelklasse-Segment habe VW mittlerweile mit einem Elektroauto besetzt. Dem ID.3. "Für die Marke Volkswagen ist der ID.3 der Auftakt einer großen Elektro-Offensive", habe VW-Chef Diess auf der IAA gesagt. "Die VW-Gruppe hat von allen deutschen Autobauern das beste Gesamtkonzept", sage Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer auf Anfrage von "Der Aktionär". Dennoch: Diess und seine Mannschaft würden voll auf die Karte Elektromobilität setzen. Ein heißer Ritt und eine sehr riskante Wette.Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe aufgrund des guten Gesamtmarktes bis auf 157,50 Euro zulegen können. Mit dem Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie bei 147,22 Euro habe sich die technische Ausgangslage ohnehin schon seit Tagen verbessert. Nachdem das Papier auch den Widerstand bei 156 Euro genommen habe, sei jetzt der Weg bis in den Bereich von 164 Euro frei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2019)