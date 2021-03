ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (05.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW rücke immer mehr in den Fokus. Die Elektromobilität-Strategie von CEO Herbert Diess trage Früchte. Besonders hervorzuheben sei die Tatsache, dass es bei allen ab sofort produzierten Einheiten des ID.3 und ID.4 möglich sein werde, über Funk oder WLAN so genannte "Over-the-air"-Updates vorzunehmen. Ein Meilenstein für Volkswagen. Lange Zeit sei man davon ausgegangen, dass der Auto-Dino v.a. in diesem wichtigen Feld noch weiter hinter Tesla & Co zurück sein würde. Der Schritt gelte als wichtige Etappe in der VW-Konzernstrategie, zunehmend eigene Software in die Autos zu bekommen und darüber auch eine direkte, engere Kommunikation mit den Kunden herzustellen.Konzernchef Diess wolle Volkswagen zu einem software- und servicegetriebenen Unternehmen machen. Bis 2024 solle ein eigenes Auto-Betriebssystem fertig entwickelt sein. IT-Experten würden in einer markenübergreifenden Organisation zusammengezogen und durch Fachleute von außen ergänzt, Ziel sei bis 2025 eine Teamstärke von 10.000 Beschäftigten. Außerdem gebe es Kooperationen mit Branchenriesen wie Microsoft, Amazon.com und Ford.VW mache derzeit vieles richtig. Der ID.3 komme am Markt sehr gut an, der ID.4 sei bereits ausgerollt worden. Die Elektrifizierung des Portfolios gehe voran. VW-Chef Diess werde mit seinem Team in den kommenden Jahren Milliarden in Elektromobilität, Software und autonomes Fahren stecken. Dennoch VW müsse v.a. in Sachen Software noch erheblich an Boden auf die Konkurrenz gutmachen. Auch das wichtige Thema autonomes Fahren müsse stärker in den Fokus rücken.Die Volkswagen-Vorzugsaktie stehe vor einer wichtigen charttechnischen Hürde. Schaffe es das Papier, das Hoch bei 188,91 Euro vom 22. Januar 2018 aus dem Weg zu räumen, sei der Weg Richtung 200 Euro frei! Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2021)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:194,18 EUR +2,80% (05.03.2021, 12:51)XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:192,14 EUR +1,60% (05.03.2021, 12:36)