Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,12 EUR -1,14% (19.05.2020, 13:54)



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

129,86 EUR -1,08% (19.05.2020, 13:39)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (19.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der europäische Automarkt sei im April wegen der Coronavirus-Pandemie zusammengebrochen. In der Europäischen Union (EU) seien 270.682 Pkw neu zugelassen worden, das waren 76,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der zuständige Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitgeteilt habe. Bereits im Januar und Februar seien die Zulassungszahlen zurückgegangen, ehe sie dann im März um mehr als die Hälfte abgesackt seien. Der Einbruch im April im Zuge der sich zuspitzenden Virus-Krise sei nun nochmals deutlich stärker ausgefallen.Wegen der Pandemie seien die meisten Autohäuser den gesamten Monat geschlossen gewesen, habe es geheißen. Jeder der 27 EU-Märkte habe Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen müssen. In den besonders stark von der Corona-Krise gebeutelten Ländern Italien (minus 97,6 Prozent) und Spanien (minus 96,5 Prozent) sei der Einbruch am stärksten ausgefallen. Auch Frankreich habe mit einem Rückgang von 88,8 Prozent einen heftigen Absturz verbucht. In Deutschland seien die Neuzulassungen den Angaben zufolge um 61,1 Prozent zurückgegangen.Bei den deutschen Herstellern habe der VW-Konzern mit all seinen Fahrzeugmarken im April einen Rückgang von 72,7 Prozent verzeichnet. Bei Daimler sei das Minus mit 78,8 Prozent noch etwas größer gewesen, während der Einbruch bei BMW gegenüber dem Vorjahresmonat bei 65,3 Prozent gelegen habe. Die französischen Autobauer Renault und PSA hätten jeweils rund 80 Prozent eingebüßt, der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat-Chrysler sogar fast 90 Prozent.Seit Jahresbeginn habe sich das Minus bei den EU-Neuzulassungen den Angaben zufolge auf 38,5 Prozent belaufen. Der starke Einbruch sei von den Marktteilnehmern erwartet worden. Die Börse blicke nach vorne. Wie kämen die einzelnen Automobil-Hersteller nach dem Shutdown wieder aus den Startlöchern?Der italienische-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler (FCA) spreche mit der italienischen Regierung über eine staatlich gestützte Kreditlinie in Höhe von 6,3 Milliarden Euro. Die Aktie habe mit Erleichterung auf die News reagiert. Jedoch: Noch immer gebe es Differenzen der Manager, was den Kurs nach der Fusion mit PSA angehe. Die neuen Kreditlinien und eine düstere Cashflow-Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal würden in den kommenden Wochen der Aktie wie ein Klotz am Bein hängen.Bei Daimler habe es zuletzt erneut Gerüchte gegeben, wonach Geely-Chef Li Shufu die Möglichkeit eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit Daimler anstreben solle. Das berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Das würde sicherlich neue Fantasie in den Aktienkurs von Daimler bringen.Besser als Daimler steuere VW unter Herbert Diess durch die Krise. Dass die Absatzzahlen im April schlecht ausgefallen seien - geschenkt. Positive Signale kämen aus China. Im größten Autoabsatzmarkt der Welt normalisiere sich das Wirtschaftsleben. VW habe in China mit 305.600 Autos im April ein Prozent mehr ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Vor allem was die Zukunft betreffe, sei VW gut vorbereitet. Diess wolle mit seiner Mannschaft in den nächsten vier Jahren 60 Milliarden Euro in wichtige Themen wie Elektromobilität, Digitalisierung und Hybridantriebe stecken. (Analyse vom 19.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: