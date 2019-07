Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

151,68 EUR +0,25% (22.07.2019, 11:50)



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

151,94 EUR +0,38% (22.07.2019, 11:39)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (22.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.US-Präsident Trump drohe seit Monaten mit Einfuhrzöllen auf Autos aus Europa. Das würde vor allem die deutsche Hersteller BMW, Mercedes und Volkswagen treffen. Die EU versuche das zu verhindern und biete Trump einen Kompromiss an. Was bedeute das für die Aktien der deutschen Autobauer?Im Handelsstreit mit den USA habe Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bekräftigt, dass die EU ihrerseits zur Senkung der Autozölle auf null bereit sei. "Damit wäre auch der Vorwurf ausgeräumt, dass amerikanische Autozölle niedriger als europäische seien", habe der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag" ("WamS") gesagt. Altmaier habe jüngst in den USA bereits angeboten, die Industriezölle auf null zu senken. Er habe in der "WamS" betont, dass dies explizit auch für Autos gelte. "Ja - und zwar auf Null. Im Rahmen eines Industriezollabkommens", habe Altmaier gesagt. Die Verhandlungen mit den USA führe die EU.Aus EU-Verhandlungskreisen habe es allerdings geheißen, dass die Amerikaner kein größeres Interesse an einer Senkung der Zölle auf null hätten. Sie hätten befürchtet, dass dann erst recht europäische Autos auf den US-Markt kommen würden.US-Präsident Donald Trump habe erneut das aus seiner Sicht unfaire Handelsabkommen mit der Europäischen Union kritisiert und mit einer deutlichen Erhöhung der US-Autozölle gedroht. Das würde vor allem deutsche Autobauer treffen. Altmaier hatte Mitte Juli nach einem Gespräch mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington gesagt, er halte eine Lösung in Teilbereichen des Handelskonflikts bis Ende des Jahres für möglich. Bisher würden die USA für europäische Autos 2,5 Prozent Einfuhrzoll verlangen - die EU kassiere zehn Prozent.Der Branchenverband VDA habe das Angebot begrüßt. "Sollten die Zölle auf beiden Seiten des Atlantiks auf null gesetzt werden, sehen wir darin vor allem Chancen", habe VDA-Chef Bernhard Mattes der "WamS" gesagt.Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gehe davon aus, dass "der US-Präsident seine Zollriege mit der deutschen Autoindustrie umsetzt." Dudenhöffer sehe daher die Autohersteller in der Pflicht: "Reden mit Trump ist vertane Zeit. Besser ist es, die Hersteller passen ihre Strategie weiter an, das heißt: Für den US-Markt in den USA produzieren und sich ansonsten auf China konzentrieren. Schon heute ist China ein viel wichtigerer Markt, sechs Millionen Autos pro Jahr liefern deutsche Hersteller dorthin (darunter allein VW vier Millionen). In die USA gehen dagegen nur 800.000 deutsche Autos im Jahr", so der Autoexperte.Was die Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen betreffe, so zeige Volkswagen aus technischer Sicht das beste Chartbild.Die VW-Aktie hingegen habe sich schon länger von ihren Tiefs gelöst und mit dem Überwinden der wichtige 200-Tage-Linie ein Kaufsignal gegeben. In einem freundlichen Gesamtmarkt würden die nächsten Widerstände im Bereich von 157,50 Euro und 160,70 Euro warten. Würden diese genommen, habe die VW-Aktie in einem freundlichen Gesamtmarkt Potenzial bis 165,50 Euro.Die Daimler-Aktie habe zuletzt wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Ende vergangener Handelswoche habe es zudem noch eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit für Daimler durch die Ratingagentur Standard & Poor´s gegeben. Nachdem die Unterstützungen bei 47,11 Euro und 46,58 Euro nicht gehalten hätten, habe sich das technische Bild wieder eingetrübt.Die nächsten Unterstützungen für die Aktie liegen bei 44,89 Euro und 44,13 Euro aus den Monaten Dezember 2018 und Januar 2019. Würden auch diese Marken fallen, warte der nächste starke Widerstand erst bei 42,91 Euro. Auf diesem Niveau habe die Aktie zuletzt am 26.Juni 2013 notiert - Für Anleger heiße es vorerst abwarten.Die Volkswagen-Aktie zeigt aus technischer Sicht das beste Chartbild, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link