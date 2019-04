WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 123 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert. Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (02.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Siemens trete dem Cloud-Bündnis von Volkswagen und Amazon bei. Der Industriekonzern solle den Autobauer fit für die Zukunft machen. Die Aufgabe des Siemens-Konzerns bestehe darin, die 122 Volkswagen-Fabriken zu vernetzen. Ziel sei es, die Produktionsstätten produktiver zu machen.Cloud-Technologie bedeute, dass Daten nicht länger nur lokal, sondern auf Servern externer Anbieter gespeichert würden. Das Ziel sei, die Abläufe besser steuern und effizienter fertigen sowie Lieferengpässe und Fehler frühzeitig erkennen zu können. Siemens ermögliche es seinem Kunden Volkswagen, die Produktivität zu steigern, indem Daten der Maschinen mit Hilfe des Siemens-Systems "MindSphere" analysiert würden. Siemens werde bei dem Bündnis vor allem sein Know-how in Sachen Automatisierung und Vernetzung beisteuern. Das werde zum Beispiel die Qualität der Daten betreffen, die in die Cloud einfließen würden.Damit sei es möglich, die Maschinen und Anlagen effizient miteinander zu vernetzen, um komplexe Fertigungsprozesse zu verbessern. "Wenn alle Maschinen weltweit vernetzt sind können Sie wesentlich schneller Maschinenstörungen, Qualitätsbeeinträchtigungen von Teilen und Komponenten verfolgen und gegensteuern. Spricht, die Qualität der Produkte wird besser", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt. Und er ergänze: "Da sind ganz enorme Verbesserung im Produktions- und Logistikprozess machbar, und die kann VW nicht."Fakt sei: Unter der alten VW-Führung wären solche Deals wohl kaum möglich gewesen. Unvorstellbar, dass sich der Autobauer aus der alten Welt, mit einem oder gleich mehreren Tech-Giganten verbünde. Vor allem durch den Deal mit Amazon könnte man bis zu 1.500 Zulieferfirmen inklusive deren 30.000 Standorte vernetzen.Fest stehe: Sollte der VW-Konzern durch die neuen Zusammenschlüsse mit Amazon, Microsoft und Siemens durch die Vernetzung der Produktionsstätten nur 2% der Kosten sparen, wären das schon knapp vier Millionen Euro Einsparpotenzial.Die VW-Aktie laufe seit mehreren Monaten in einer Range zwischen 136,50 Euro und 154,50 Euro seitwärts. Schaffe es die Aktie, die wichtige Vorzüge 200-Tage-Linie bei 145,60 Euro zu überwinden, laute das nächste Etappenziel die obere Begrenzung des Seitwärtstrends (154,50 Euro). Wird diese genommen, ist der Weg nach oben bis 165 Euro frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Fakt sei: VW mache derzeit vieles richtig. Die Deals mit Amazon, Siemens, Microsoft und SK Innovation würden zeigen, dass VW-Chef Diess den Konzernumbau immer weiter vorantreibe. (Analyse vom 02.04.2019)