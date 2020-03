WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern. (12.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.An dieser Frage würden sich die Geister scheiden: Batterie oder Brennstoffzelle? Was sei besser, um die Emissionen zu senken und nachhaltig zu produzieren? Nun habe sich der VW-Konzern zu dieser Frage geäußert und erklärt, wo nach aktuellem Stand die entscheidenden Vorteile des E-Antriebs gegenüber der Brennstoffzelle liegen würden, sowie zur Entscheidung des Unternehmens, den Ausbau der E-Mobilität konsequent voranzutreiben.Gehe es nach Volkswagen, sei die Sache klar: Aktuell siege die Batterie, aufgrund des höheren Wirkungsgrads und der niedrigeren Betriebskosten, über die Brennstoffzelle.Laut der Studie "Automobilindustrie 2035 - Prognosen zur Zukunft", der Unternehmensberatung Horváth & Partners seien bei einem batteriebetriebenen E-Auto nur acht Prozent der Energie beim Transport verloren gegangen, bevor der Strom in den Akkus der Fahrzeuge gespeichert werde. Bei der anschließenden Umwandlung der elektrischen Energie zum Antrieb des E-Motors seien dann nochmals 18 Prozent verloren gegangen. Insgesamt komme das batteriebetriebene E-Auto dadurch je nach Modell auf einen Wirkungsgrad von 70 bis 80 Prozent.Die Volkswagen-Vorzugsaktie sei aufgrund des Coronavirus weiter unter Druck. Anleger sollten vor einem Einstieg zunächst eine Bodenbildung abwarten. Die nächste Unterstützungszone liege im Bereich bei 110 Euro bis 115 Euro.Volkswagen setze auf die Elektromobilität und gehe mit dem ID.3 einen weiteren Schritt in diese Richtung. Insgesamt scheint der Konzern aus Wolfsburg aktuell der aussichtsreichste deutsche Autobauer zu sein, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2020)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:114,04 EUR -13,87% (12.03.2020, 16:42)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:113,00 EUR -13,67% (12.03.2020, 16:56)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039