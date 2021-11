Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (07.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Attacke auf VW-Chef Diess von Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Er rede zu viel vom Elektroauto und Rivalen. "Was kommt als Nächstes? Empfehlen Sie vielleicht direkt den Kauf eines Teslas?", so die Attacke. Im Redeprotokoll habe Diess tatsächlich das Wort "Tesla" erneut 13 mal benutzt.Ein Volkswagen-Insider habe dem "AKTIONÄR Hot Stock Report" berichtet: "Es herrscht Alarmstimmung, weil Diess über die Medien 30.000 Mitarbeiter infrage gestellt hat." Er werde als Einzelkämpfer wahrgenommen.Dem "Aktionär" liege das Redeprotokoll von Diess vor. Schuld am Produktionsstau sei die Halbleiter-Krise, die sich auch 2022 fortsetze. Mitarbeiter hätten Wochen zu Hause in Kurzarbeit verbracht, der Unmut sei verständlich. Aber er kontere: "Die Zukunft ist elektrisch. Und digital. (...) Unser Marktanteil bei E-Fahrzeugen liegt in der EU bei 26 Prozent. Heute sind wir Elektro-Europameister!"Aber: Tesla baue ein Auto in zehn Stunden, in Zwickau liege man bei über 30 Stunden, 20 Stunden wolle man (erst) 2022 Jahr schaffen. Sein Appell: "Steuern Wir um! Machen Wir Volkswagen zukunftssicher." Und weiter: "Wir bekommen neue Wettbewerber: Apple, Google oder Foxconn. Sie (...) wollen uns Marktanteile abnehmen. (...) Alte Erfolge zählen nicht mehr in der neuen Autowelt. Wir wollen auch in Zukunft erfolgreich sein. Deshalb müssen wir unseren Weltkonzern rechtzeitig zum Umsteuern bewegen. Die Betonung liegt auf rechtzeitig!"Das "interne Beinstellen" habe den Chart der VW-Aktie kurzfristig eingetrübt. Klar sei, dass ohne großen Umbruch zum Elektroauto-Konzwern die Zukunft nicht erfolgreich gestaltet werden könne. Der Aufbruch von VW in die neue Zeit mit Top-Elektroautos von Porsche, VW, AUDI oder Skoda sei erfolgt. Es sei nun entscheidend, nicht an Tempo zu verlieren, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link