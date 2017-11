ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (17.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Konzern setze weiter auf China. Dafür sollten in den nächsten sieben Jahren zehn Mrd. Euro investiert werden. Zusammen mit seinen chinesischen Partnerunternehmen wolle VW bis 2025 rund 40 Autos mit alternativen Antrieben in China bauen. Das seien 25 Modelle mehr als bisher vorgesehen.Der Autobauer mache aktuell vieles richtig. Die Verkäufe würden zunehmen. Im Oktober habe man 940.800 Autos an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht - ein Plus von sportlichen 8,2% im Vergleich zum Vorjahr.VW habe vor kurzem eine Kooperationen mit dem Tech-Giganten Google geknüpft. Unter anderem würden sich beide Konzerne neue Erkenntnisse in Sachen Verkehrsoptimierung sowie die Simulation von Materialstrukturen für leistungsstarke Batterien oder andere Werkstoffe versprechen.VW, Daimler, BMW, Audi und Ford würden ferner bis Ende des Jahres die ersten 20 Schnellladestationen für Elektroautos aufbauen. Bis 2020 sollten es in ganz Europa 400 werden. Das ganze werde unter der Firma Ionity geführt. VW habe sich klar zum Thema E-Auto bekannt, stecke 20 Mrd. Euro in neue Stromer, 50 Mrd. Euro in Batterien.Investoren hätten das klare Bekenntnis zur Elektromobilität honoriert. Nachdem der Titel das Break über den Abwärtstrendkanal bei 146,55 Euro geschafft habe, habe er einen Gang nach oben geschaltet. Innerhalb von nur wenigen Tagen sei es bis auf knapp 165,45 Euro gegangen.Die Volkswagen-Aktie bleibt aussichtsreich, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2017)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:159,55 EUR +0,89% (17.11.2017, 10:08)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:159,326 EUR +0,18% (17.11.2017, 10:23)