ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (28.04.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie: Vorläufige Zahlen klingen vielversprechend - AktienanalyseEuropas größter Automobilproduzent Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) fiel in den letzten Jahren und Monaten nicht gerade mit positiven Nachrichten auf, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die im September 2015 aufgeflogene Manipulation der Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen habe den Volkswagen-Konzern enorm belastet und den Aktienkurs auf Talfahrt geschickt. Umso erfreulicher sähen die Analysten die Nachrichten der letzten Woche - neben einem überraschend guten ersten Quartal mache der Autobauer auch bei der Aufarbeitung des Abgasskandals in den USA Fortschritte.Zu den Wolfsburgern würden zwölf Automobilmarken aus sieben europäischen Ländern gehören: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Zudem würden im Volkswagen-Konzern auch Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt sowie Finanzdienstleistungen angeboten.Volkswagen habe das erste Quartal 2017 mit einem in den Augen der Analysten überraschend hohen Gewinn abgeschlossen. Wie der Konzern letzte Woche bei der Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen verkündet habe, habe das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um nahezu 30% auf 4,4 Mrd. Euro zulegen können. Ausschlaggebend hierfür sei das gute Abschneiden der Kernmarke gewesen. Während die Marke Volkswagen im ersten Quartal 2015 unter anderem noch unter dem Abgasskandal gelitten habe und lediglich einen Ergebnisbeitrag von 73 Mio. Euro habe beisteuern können, habe sich 2017 der Gewinn auf 0,9 Mrd. Euro verbessert. Einen wesentlichen Beitrag hierfür hätten die erfolgreiche Markteinführung des SUV Tiguan und ein gutes Ergebnisniveau auf den westeuropäischen Märkten geliefert. Darüber hinaus hätten sich Fixkostenoptimierungen positiv ausgewirkt. Die endgültigen Zahlen würden am 3. Mai veröffentlicht.Konzernchef Matthias Müller halte weiter an seiner für 2017 ausgegebenen Umsatzsteigerung von bis zu 4% fest. Zudem rechne Volkswagen auf das Gesamtjahr gesehen mit einer operativen Rendite von 6,0% und 7,0%. Erreicht werden solle dies mit dem im November beschlossenen und bereits angelaufenen Umbauprogramm "Zukunftspakt". Ziel sei es, die Hauptmarke rentabler zu machen - in der Vergangenheit habe VW lange Zeit weniger als 2% operativen Gewinn vom Umsatz erzielt. Hierfür sollten die Kosten bis 2020 um rund 3,7 Mrd. Euro gesenkt werden und bis zu 30.000 Stellen ohne betriebsbedingte Kündigungen abgebaut werden.Vergangenen Freitag habe Volkswagen einen wichtigen Schritt in der Aufarbeitung des Dieselskandals in den USA vermelden können. Ein US-Bundesrichter habe den Vergleich zwischen VW und dem US-Justizministerium abgesegnet. Der deutsche Autobauer habe bereits im vergangenen Dezember Zahlungen über insgesamt 4,3 Mrd. US-Dollar zugestimmt. Im Gegenzug werde der Rechtsstreit beigelegt. Allerdings werde das Justizministerium einen unabhängigen Prüfer als Aufseher bei Volkswagen einsetzen. Dieser solle die nächsten drei Jahre die Geschäfte des Konzerns begutachten.Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe im Anschluss an die Veröffentlichung der Manipulationsvorwürfe Mitte September 2015 innerhalb weniger Tage fast 50% ihres Wertes verloren. Den Tiefststand habe die Aktie am 5. Oktober 2015 bei rund 86 Euro notiert. Seitdem sehe man eine volatile Aufwärtsbewegung. Der Kursanstieg Ende 2015/Anfang 2016 habe die Aktie der Volkswagen AG wieder in die Nähe des Niveaus von September 2015 gebracht. Allerdings sei der Aktie kein nachhaltiger Sprung über den Widerstand bei 154 Euro gelungen, woraufhin erneut eine Korrektur eingesetzt habe.Aktuell erwarten die Analysten der DZ BANK, dass die Vorzugsaktie des Automobilkonzerns bei 130 Euro eine Unterstützung gefunden hat. Auf diesem Niveau würden markante Hochpunkte aus der Vergangenheit liegen, zudem verlaufe dort derzeit die 200-Tage-Linie. Nach Ansicht der Analysten habe die Volkswagen-Aktie vor wenigen Tagen eine neue Aufwärtsbewegung gestartet, welche sie in Richtung der diesjährigen Höchststände führen könnte. Damit das Erholungsszenario weiter intakt sei, sollte die Aktie allerdings nicht unter den seit Oktober 2015 vorherrschenden Aufwärtstrend, der derzeit bei ungefähr 125 Euro verlaufe, fallen. (Ausgabe vom 28.04.2017)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:145,70 EUR +0,90% (28.04.2017, 14:24)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:145,659 EUR +0,91% (28.04.2017, 14:39)