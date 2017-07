Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (13.07.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) charttechnisch unter die Lupe.Die VW-Aktie habe zuletzt lehrbuchmäßig aus einem möglichen Doppeltief bei gut 130 EUR Kapital schlagen können. Die Kumulationszone aus dem Erholungstrend seit Februar 2016 (akt. bei 135,25 EUR), der 200-Tages-Linie (akt. bei 134,72 EUR), den jüngsten beiden Verlaufstiefs sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (132,16/129,74 EUR) habe sich damit letztlich als das erwartete Sprungbrett erwiesen. Mit dem Bruch des seit dem bisherigen Jahreshoch vom Januar bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 139,70 EUR) habe der Autotitel gestern für ein weiteres Ausrufezeichen sorgen können. Der Ausbruch werde zudem durch verschiedene Indikatoren bestätigt.Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle den Bruch des im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy bestehenden Baissetrends. Per Saldo dürfte das Papier damit zunächst Kurs auf die Hochpunkte bei rund 146 EUR nehmen, ehe sogar das bisherige Jahreshoch (156,55 EUR) wieder auf die Agenda rücke.Als Stopp auf der Unterseite bietet sich - je nach Risikoneigung - entweder der gestern gebrochene Korrekturtrend oder aber die Kombination aus dem oben genannten Erholungstrend und der 200-Tages-Glättung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Volkswagen-Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2017)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:142,10 EUR -0,06% (13.07.2017, 09:04)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:142,55 EUR (12.07.2017)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:766403