Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (27.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Auto-Werte hätten seit Ende Juni deutlich unter Druck gestanden. Von knapp 240 Euro sei die VW-Aktie auf 190 Euro abgerutscht. Aus dem Sektor habe es zuletzt zahlreiche Ankündigungen von Produktionskürzungen wegen fehlender Komponenten gegeben. "Das Thema ist noch nicht abgehakt", habe Analyst Alexander Shaer vom Investmenthaus Jefferies geschrieben. In den letzten Tagen jedoch hätten wieder vermehrt Käufe eingesetzt. Die VW-Aktie sei wieder über die psychologisch wichtige 200-Euro-Marke geklettert.Rückenwind habe die VW-Aktie unter anderem von der kanadischen Bank RBC bekommen. Nach einem Rückruf von Elektrofahrzeugen des Konkurrenten General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) wegen Feuergefahr laute das Kursziel nach wie vor 309 Euro. Nach Angaben des Autobauers habe es wohl nur bei zehn Fahrzeugen wirklich Brände gegeben, und der Batteriehersteller LG werde den Löwenanteil der mit dem Rückruf verbundenen Kosten tragen, habe Analyst Tom Narayan in einer Studie geschrieben. Vor einigen Tagen habe auch ein VW ID.3 mit einer LG-Batterie in den Niederlanden Feuer gefangen, doch bislang gebe es keine Rückrufaktion der Wolfsburger.Die VW-Aktie habe in den letzten Tagen deutlich unter Druck gestanden. Und das, obwohl sich der Gesamtmarkt stabil präsentiert habe. Als Grund würden Experten einmal mehr die Chip-Knappheit und Produktionskürzungen anführen. Dennoch: Für die Aktie sollte das Schlimmste bereits vorüber sein. Der Support bei 187 Euro habe erneut gehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: