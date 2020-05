Kursziel

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 120,00 Halten NORD/LB Frank Schwope 15.05.2020 173,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 13.05.2020 99,00 Verkaufen DZ BANK Michael Punzet 05.05.2020 150,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 04.05.2020 163,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 04.05.2020 140,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 30.04.2020 132,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 29.04.2020 140,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 29.04.2020

Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

119,92 EUR +1,44% (15.05.2020, 14:26)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 173,00 Euro oder 99,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 29. April die Zahlen zum ersten Quartal 2020 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. April zu entnehmen ist, stelle sich der Volkswagen Konzern wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf deutlich schlechtere Geschäftszahlen im laufenden Jahr ein. Man erwarte ein "im Vorjahresvergleich gravierend rückläufiges" operatives Ergebnis, das aber noch im positiven Bereich landen werde, habe das Unternehmen mitgeteilt. Der Umsatz dürfte "voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen", habe es geheißen. Der größte Autokonzern der Welt habe zudem die detaillierten Zahlen zum ersten Quartal bekannt gegeben. Demnach sei der Gewinn vor Steuern im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres von 4,1 Milliarden auf noch 0,7 Milliarden Euro gesunken.Vorläufige Daten habe Volkswagen bereits Mitte April genannt. Diese seien nun bestätigt worden: Der Umsatz sei zwischen Januar und März von 60,0 auf 55,1 Milliarden Euro, gesunken die Auslieferungen aller Marken seien um fast ein Viertel (23 Prozent) auf rund 2 Millionen Fahrzeuge zurückgegangen. Der Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen sei von 4,8 Milliarden auf 0,9 Milliarden Euro abgesackt. Volkswagen hatte wie viele andere Hersteller den Betrieb in Werken und Autohäusern wegen Ansteckungsrisiken und fehlenden Nachschubs durch unterbrochene Lieferketten einstellen müssen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC: Das Analysehaus hat die Einstufung für den Titel anlässlich einer Produktionskürzung auf "outperform" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Dass der Autokonzern die Herstellung einiger Fahrzeugmodelle wegen der schwachen Nachfrage in der Corona-Krise herunterfahre, sei nicht gerade ermutigend für die auf eine rasche Erholung setzenden Anleger, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am 13. Mai vorliegenden Ersteinschätzung.Die niedrigste Kursprognose für Volkswagen kommt dagegen von der DZ BANK, die den fairen Wert für die Vorzugsaktien des Autobauers von 85 auf 99 Euro erhöht, die Einstufung aber auf "verkaufen" belassen hat. "Wir gehen davon aus, dass die Markterholung nach der Lockerung der Covid-19-Maßnahmen regional sehr unterschiedlich und zum Teil recht schleppend erfolgen wird", schrieb Analyst Michael Punzet in einer am 5. Mai vorliegenden Studie. Punzet erwarte auch 2021 Ergebnisbelastungen, habe aber seinen Risikoabschlag reduziert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?