Boston (www.aktiencheck.de) - Obwohl der schlimmste Teil des Ausverkaufs wahrscheinlich bereits vorüber ist, gibt es immer noch Potenzial, in naher Zukunft eine bedeutende Volatilität zu erreichen. Risikoparitäts-Portfolios, die im S&P Risk Parity Index erfasst sind, haben in der Regel Strategien, die eine Hebelwirkung nutzen, so Noel Dixon, Macro Strategist bei State Street Global Markets.



Das Mehrjahreshoch des Beta zeige jedoch die Verwundbarkeit zwischen den verschiedenen Anlageklassen, sollte der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) einen Schritt nach unten gehen. Mit anderen Worten, ein erneuter Ausverkauf könnte durch die Risikoparität angesichts der relativ erhöhten Empfindlichkeit des S&P 500 gegenüber dem Preisniveau des S&P 500 noch verschärft werden.



*Der S&P Risk Parity Index messe die Performance eines Multi-Asset-Risikoparitäts-Portfolios, das das Risiko gleichmäßig auf Aktien, Anleihen und Rohstoff-Futures verteile und dabei ein Volatilitätsniveau von 10 Prozent anstrebe. (22.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.