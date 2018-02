- Steigende Zinsen: Das starke Wirtschaftswachstum und Anzeichen für weiter anziehende Löhne hätten zum Anstieg der US-Zinsen geführt, in dessen Folge die Zinsvolatilität zugenommen habe. Der Aktienrückgang habe seinen Anfang in renditestärkeren, zinssensitiveren Sektoren genommen und sich von dort auf den Gesamtmarkt ausgeweitet.



- Übertreibung bei "Short-Volatility"-Produkten: In einem flächendeckend schwankungsarmen Umfeld wie nie zuvor hätten aus Sicht der Experten Anlagen in sogenannte "Short-Volatility"-Produkte Überhand genommen. Das "Open Interest" bei einigen dieser Produkte habe letzte Woche einen neuen Höchststand erreicht. Steigende Zinsen in Kombination mit dem Einbruch zinssensitiver Aktiensegmente hätten bei dieser Strategie offenbar eine Trendwende ausgelöst. Dabei sei es zu einer selbstverstärkenden Wirkung gekommen, weil "Short-Volatility"-Produkte bei steigender Volatilität gezwungen seien, weitere Volatilität zu kaufen. Laut Bloomberg News sei bei über einem Dutzend Produkten, die sich am VIX-Index orientieren würden, am Dienstagmorgen der Handel ausgesetzt worden.



- Absicherungsgeschäfte von Market-Makern: Um aus "Short-Volatility"-Produkten auszusteigen, müssten Anleger Volatilität von Market-Makern kaufen. Da die Market-Maker Volatilität in steigenden Märkten verkaufen würden, liege es nahe, dass sie ihre Engagements durch Aktienverkäufe absichern würden.



- Systematischer Handel: Steigende Volatilität könne bei einer Vielzahl von Anlageprodukten systematische Umschichtungen, Hedging-Ansätze oder den Einsatz sonstiger Handelsstrategien nach sich ziehen. Einige Beispiele dafür seien Risk-Parity-Strategien, die bei steigender Aktienvolatilität zur Umschichtung von Aktien in andere Anlageklassen neigen würden; Rentenprodukte, die bei anziehender Volatilität tendenziell ihre Positionen absichern würden; und Momentum-orientierte Produkte, die bei Momentum-Verschiebungen vielfach Positionen abstossen würden.



Aus Sicht der Experten biete die aktuelle Korrektur am Aktienmarkt Chancen auf den Einstieg zu attraktiveren Bewertungen. Nach den Ausverkäufen habe der Forward-KGV des S&P 500 zum Handelsschluss am Montag mit 17,3x deutlich unter dem Wert von 18,5x gelegen, der noch am 1. Februar 2018 zu Buche gestanden habe.



Signalgeber für eine Trendumkehr



Die Experten würden mehrere wichtige Signalgeber sehen, die eine längerfristige Trendwende am Aktienmarkt ankündigen könnten.



- Zinsen: Wie in unserem Investment Outlook für 2018 erläutert, würden Aktien aus Sicht der Experten eine attraktive Risikoprämie gegenüber Staatsanleihen bieten. Dies könnte als Puffer gegen steigende Zinsen dienen. Nach Erachten der Experten könnten zehnjährige US-Zinsen auf 3 Prozent oder mehr steigen, ohne dass beträchtliche Aktienausverkäufe zu befürchten wären.



- Inflationserwartungen: Inflationserwartungen seien ein Schlüsselindikator für die längerfristigen Zinsen. Die US Federal Reserve (FED) habe zuletzt mit grossem Erfolg die kurzfristigen Zinsen angehoben, ohne dabei den Ausblick für längerfristige Zinsen ins Wanken zu bringen. Eine Verschiebung der Inflationserwartungen könnte jedoch Unsicherheit über die weitere FED-Politik auslösen und damit das Risiko eines stärkeren Anstiegs der langfristigen Zinsen erhöhen.



- Kreditmärkte: Im Vorfeld einer längerfristigen Umkehr am Aktienmarkt komme es oft zu Stress an den Firmenkreditmärkten. Hierfür seien derzeit keine Anzeichen erkennbar, zumal die Spannen von Unternehmensanleihen nahe dem Rezessionsniveau lägen. (07.02.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Mit dem 4,1 prozentigen Einbruch des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) am Montag, 5. Februar, hat die Volatilität der Aktienmärkte rasant zugenommen, so die Experten von Goldman Sachs Asset Management (GSAM).Der VIX-Index als Indikator der impliziten Aktienmarkt-Volatilität sei um 116 Prozent in die Höhe geschnellt - die höchste jemals verbuchte prozentuale Veränderung an einem einzigen Tag. Anleihen- und Währungsmärkte seien ebenfalls volatiler geworden, wenn auch in geringerem Umfang als der Aktienmarkt.Der Rücksetzer des S&P 500 am Montag habe den höchsten Tagesverlust seit August 2011 markiert. Damals habe im Gegensatz zu heute jedoch schon vorher ein volatiles Umfeld geherrscht: das Kreditrating der USA sei gesenkt worden, und der Firmenkreditmarkt wie auch der Markt für europäische Staatsanleihen hätten in der Krise gesteckt.AusblickAus fundamentaler Sicht würden die Experten Aktien weiterhin für attraktiv halten. Das starke Wirtschaftswachstum treibe die Gewinnprognosen in die Höhe: der Konsens für das Gewinnwachstum im S&P 500 für FY2018 sei seit Jahresbeginn um 4,4 Prozentpunkte angehoben worden, von 12,3 Prozent auf 16.7 Prozent. Zusätzlichen Rückenwind im Unternehmenssektor erwarte man von der US-Steuerreform, die noch nicht voll in den Bewertungen eingepreist sei.In Anbetracht der starken Fundamentaldaten seien die Experten der Meinung, dass die Aktienschwäche eine kurzfristige Korrektur sei, die in erster Linie von technischen Faktoren getrieben werde, und nicht der Anfang vom Ende des Bullenmarktes. Die aktuellen Ereignisse seien eher eine Reaktion des Marktes auf die gestiegene Volatilität, als umgekehrt bestimmte Marktentwicklungen die Volatilität in die Höhe treiben würden.Zu den wichtigsten Treibern des Volatilitätsanstiegs würden zählen: