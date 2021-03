Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (09.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone wolle seine europäische Funkturmsparte Vantage Towers in Frankfurt an die Börse bringen. Das verleihe der Aktie seit Monaten Fantasie. Nun könnte es bereits in der kommenden Woche soweit sein. Auch neue Details zur Preisspanne der Aktien seien bekannt geworden.Diese sollten beim IPO zu 22,50 bis 29 Euro verkauft werden, hätten Vodafone und Vantage Towers am Dienstag in London mitgeteilt. Insgesamt umfasse die Preisspanne damit eine Marktkapitalisierung für Vantage Towers von 11,4 bis 14,7 Mrd. Euro. Als ersten Handelstag an der Frankfurter Börse habe der Konzern den Zeitraum rund um den 18. März genannt.Es sollten zunächst bis zu 88,9 Mio. Aktien angeboten werden, dabei werde ein Bruttoerlös von 2 Mrd. Euro angepeilt. Es gebe zudem Optionen, das Aktienvolumen aufzustocken und so maximal einen Bruttoerlös von 2,8 Mrd. Euro zu erzielen.Bei der Marktkapitalisierung liege Vantage Towers damit leicht unter den zuletzt genannten Zahlen. Dennoch: Der Schritt in die Eigenständigkeit sei richtig. Alleine dürfte sich die Tochter gut entwickeln. Die Mutter Vodafone profitiere ebenfalls. Hier gelte deshalb: Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Vodafone.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link