London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

1,55 GBP -0,40% (20.11.2018, 14:13)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (20.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD).Die Zahlen für H1 2018/19 (30.09.) werte der Analyst als überwiegend negativ. Diverse Sondereffekte (insbesondere Wertberichtigungen von insgesamt 3,5 Mrd. Euro sowie ein Verkaufsverlust von 3,4 Mrd. Euro) hätten dabei zu einem Nettoverlust von 8,0 Mrd. Euro geführt. Der Ausblick für 2018/19 sei konkretisiert worden. Das Unternehmen gehe demnach nun u.a. von einem organischen Wachstum des bereinigten EBITDA von rund 3% (bisher: +1% bis +5%) y/y aus. Ferner sollten im Geschäftsjahr 2020/21 die operativen Ausgaben in Europa um mindestens 1,2 Mrd. Euro niedriger liegen als im Geschäftsjahr 2017/18. Außerdem möchte Vodafone für 2018/19 eine konstante Dividende von 0,1507 Euro je Aktie ausschütten.Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2018/19e berichtet: -0,115 (alt: +0,096) Euro; EPS 2019/20e bereinigt und berichtet: 0,103 (alt: 0,111) Euro). Vodafone baue aktuell den Konzern massiv mit Fusionen und Verkäufen um. So sei jetzt im Rahmen der H1-Zahlen bekannt gegeben worden, dass Vodafone seine 58.000 Funkmasten in einer virtuellen Tower Co zusammenfassen wolle. Dies könnte bedeuten, dass der Konzern damit den Verkauf seiner Infrastruktur einleite. Mit dem ständigen Konzernumbau bzw. unentwegten Milliardenübernahmen und -Verkäufen tue sich Vodafone keinen Gefallen und schade damit nur der Aktienkursentwicklung.Bei einem von 1,82 auf 1,70 GBP gesenkten Kursziel bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Vodafone-Aktie. (Analyse vom 20.11.2018)Börsenplätze Vodafone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:1,749 EUR -0,11% (20.11.2018, 14:01)